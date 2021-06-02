«Справедливість і любов». Байден проголосив червень місяцем гордості ЛГБТК+

Джо Байден з дитинства з симпатією ставився до одностатевих пар

Президент США Джо Байден у вівторок, 1 червня, видав указ про визнання червня місяцем гордості й наголосив на необхідності боротьби за права ЛГБТ-спільноти. Про це Байден повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Гордість означає сміливість, це справедливість, а найбільше любов. Згадуємо випробування, які пережила спільнота ЛГБТК +, та відзначаємо людей, які відважно боролись за рівність. З місяцем гордості!», – написав Байден.

Також Джо Байден змінив обкладинку своєї сторінки в Facebook. Тепер на ній міститься напис: «Щасливий місяць гордості!».

Зазначимо, що відповідна заява була розміщена на сайті Білого дому. «У цей місяць гордості ми підтверджуємо наше забов'язання підтримувати гідність усіх людей, та посвятити себе захисту найбільш вразливих серед нас», – йдеться в повідомленні.

Варто сказати, що Джо Байден в 2019-му році заявив, що із з дитинства з симпатією ставився до одностатевих пар. За його словами, одного разу, коли він та його батько стали свідками поцілунку двох чоловіків, його тато пояснив, що вони просто люблять один одного.

Зазначимо, акронім ЛГБТК+ постійно оновлюється та поєднує у собі різні поняття, що мають стосунок до гендеру та сексуальної ідентичності. Слово сформоване із перших літер слів, що позначають Lesbian (лесбійок), Gay (геїв), Bisexual (бісексуалів), Transgender (трансгендерів), Queer (квір), Intersex (інтерсексуалів), Asexual (асексуалів) та ін.

Цікаво, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заснував посаду спеціального представника з питань прав ЛГБТ. Букінгемський палац змінить політику відношення до меншин, на що скаржилася Меган Маркл.

Зазначимо, восени в Україні має відбутися КиївПрайд. Для проведення заходів ЛГБТ-спільноти обрано організаційний комітет. Щодо Маршу рівності організатори повідомлять згодом. В Україні запрацював сервіс для знайомств трансгендерних людей.

Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня 2020 року провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом». Але через пандемію захід було перенесено.