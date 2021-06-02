Обіцяв позбутись конкурентів. Заступник голови Чернігівської ОДА попався на шахрайській схемі

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми

Слідчі Територіального управління ДБР у Києві 1 червня затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника. Спільник представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський». Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, громадянин України, який представився керівником готелю, за «винагороду» у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу. Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні, повідомили в ДБР.

Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за значно заниженою вартістю. Для реалізації задуманого посередник познайомив учасника торгів з посадовцем.

Стартова ціна майнового комплексу «Готель «Слов’янський», що розташований на березі Десни у Новгород-Сіверському, становить понад 26 млн гривень без ПДВ.

Оперативники ДБР затримали спільників. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4. ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань затримали працівника одного із відділень Харківського районного управління поліції, який «продавав» посаду в ДБР. Полісмен запевнив мешканця Харкова, що начебто має зв’язки у конкурсній комісії і пообіцяв «посприяти» у працевлаштуванні до одного із підрозділів Теруправління ДБР у Полтаві. За свої «послуги» правоохоронець просив 5 тис. доларів США.

Також Служба безпеки України у Полтавській області викрила «торгівлю» посадами. Організатор обіцяв претенденту за $200 тис. вирішити «на найвищому рівні» питання призначення на держпосаду.

Днями затримали двох шахраїв, які «продавали» крісло голови Кіровоградської ОДА за $3,5 млн.