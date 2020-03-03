Будівельна афера уряду. Що з’явиться замість корупційного ДАБІ

Замість однієї ДАБІ, за задумом реформаторів, будуть створені одразу три нові органи

Новопризначений віцепрем’єр – міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль, якому навіть пророкують прем’єрську посаду, презентував свою першу масштабну реформу. Вона стосується сумновідомої Державної архітектуро-будівельної інспекції, яка займається видачею дозволів на будівництво та контролює його. Попередник Шмигаля на посаді міністра Альона Бабак багато розповідала про корупцію в ДАБІ, а в своєму «прощальному слові» з трибуни Верховної Ради заявила про тиск будівельної мафії і пообіцяла, що і після її відставки президент та правоохоронні органи не припинять боротьбу з мафіозі.

Після свого призначення Шмигаль назвав нинішню ДАБІ «кліщем на здоровому тілі будівельного ринку, який заражає його корупцією та є основним генератором цієї корупції». Слідом за прем’єром Олексієм Гончаруком він пообіцяв ліквідувати інспекцію в нинішньому вигляді та підготувати відповідну реформу.

Але, схоже, що під красивою обгорткою міністру підсунули бомбу уповільненої дії. Запропоновані ініціативи можуть не посилити боротьбу з будівельними шахраями, а навпаки – полегшити їм життя. Якщо постанови будуть прийняті в нинішньому вигляді, ринку загрожує колапс – контролювати забудовників буде нема кому, а місцеві чиновники за певну подяку закриватимуть очі на незаконні забудови. Держава просто припинить контролювати будівництво, відповідно постраждають сумлінні забудовники та інвестори. І це в той час, як ринок і так лихоманить через аферу зі збанкрутілим «Укрбудом». Коли почали розбиратись з документацією скандальної компанії, то схопилися за голову – виявилось, що певні її будівництва велися незаконно. Тож в результаті реформ ми хочемо отримати низку таких «укрбудів»?

Дозволи «всліпу»

Наразі підготовлено два проекти постанов Кабміну, які, за задумом їхніх ініціаторів, мають, нарешті, навести лад в будівельній сфері. Перший з них має назву «Про оптимізацію органів державно-архітектурно-будівельного контролю та нагляду». Проектом передбачається утворити Державну інспекцію містобудування України (ДІМУ) та Державне агентство з питань технічного регулювання і містобудування України. Фактично замість однієї організації з токсичним іміджем створюється нові, причому з розширеними функціями, які не визначені законом. Зокрема, серед таких функцій – здійснення контролю за підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, та здійснення нагляду за діяльністю органів, які здійснюють сервісну та функцію технічного регулювання у сфері містобудування. Щодо іншого новоствореного органу – Держагентства з питань технічного регулювання у містобудуванні – Міністерству розвитку громад та територій доручається у двомісячний термін розробити проект положення про нього. Тобто повноваження агентства ще невідомі і будуть прописуватись на ходу.

Щоб отримати дозвіл на будівництво, згідно з реформою, потрібно буде подати не повну проєктну документацію, а лише її частину. Тобто контролюючий орган навіть буде не в курсі, а що ж саме в результаті планується побудувати. Також до заяви на будівництво може додаватись лист уповноваженого органу містобудування та архітектури, що для проектування зазначеного об’єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не видаються. Містобудівні умови та обмеження або листи, що вони непотрібні, видаються органами місцевого самоврядування. А в умовах специфічної децентралізації по-українськи роздача таких документів можуть стати стабільною «годівницею» для місцевих «князьків».

Що ж буде перевірятись при отриманні дозволу, якщо запропоновані зміни буде прийнято? Наприклад, відповідність цільового призначення земельної ділянки, але фактично законодавством це поняття чітко не визначене, що дає грунт для численних тіньових схем та порушень. Або відповідність проектних рішень містобудівним умовам і обмеженням – незрозуміло, як це фізично провернути, якщо подається лише частина проекту. Так само чітко ніде не визначені зони приаеродромної території та інші подібні зони, які пропонується перевіряти. При цьому змінено підстави для відмови у видачі дозволу – так, більше не буде перевірятися відповідність проекту містобудівній документації та державним будівельним нормам.

Під час прийняття об’єкту в експлуатацію буде з’ясовуватись лише наявність виконавчої документації у обсязі, передбаченому державними будівельними нормами, матеріалів технічної інвентаризації, які часто є звичайною формальністю, та ще кілька показників. У разі ж розробки проєктної документації з порушеннями, як це часто відбувається, марною буде і перевірка виконавчої документації, яка є похідною від неї.

Параліч на місцях

Аби нейтралізувати фактор корупційного ДАБІ, в уряді хочуть зупинити дію постанови Кабміну від 23 травня 2011 р. «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» до початку виконання повноважень новоствореним ДІМУ. Але разом з тим на період до запуску роботи нового органу буде паралізована робота органів державного будівельного-контролю на місцях, які худо-бідно перевіряють більшість будівництв. Якщо вони не будуть працювати, відкриється широке поле для нелегальних забудов. А коли саме запуститься ДІМУ, куди ще треба набирати працівників за конкурсом, – невідомо.

Також профільне міністерство, яке ініціює ці зміни, хоче перебрати на себе повноваження в адміністративному порядку розглядати рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Від примхи міністерських чиновників також залежатиме і доля рішень про реєстрацію або повернення декларації та рішень про відмову у видачі сертифіката. Дивно, що в відомстві Шмигаля не бачать тут потенційних корупційних ризиків, які погубили ДАБІ.

Другий пропонований урядом проект – «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Згідно з ним, замість ДАБІ утворюється Державна сервісна служба містобудування України. Саме Держсервісбуд займатиметься видачею чи анулюванням документів на виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття об’єктів в експлуатацію. Проєктом уточнюються вимоги до осіб, які виконуватимуть контролюючі функції. Вони повинні будуть мати стаж роботи за фахом не менш, ніж три роки, та мати загадковий кваліфікаційний сертифікат, який незрозуміло хто і на яких підставах буде видавати.

При міністерстві планується утворити Експертно-апеляційну раду, куди буде можна поскаржитись на дії чи їхню відсутність з боку посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Привіт від Януковича

Отже в сухому залишку замість однієї ДАБІ, за задумом реформаторів, з’явиться одразу три нові органи:

Державна інспекція містобудування України;

Державна сервісна служба містобудування України;

Державне агентство з питань технічного регулювання і містобудування.

Всі вони будуть координуватись профільним віцепрем’єром. Через те, що в держбюджеті фінансування відомств-неофітів зі зрозумілих причин не передбачено, вони поділять бюджет, закладений для ДАБІ. З останньої вже йде відтік кадрів у зв’язку зі зменшенням премій та надбавок та невизначеність з майбутнім.

Оптимізму через вищенаведені аргументи такі новації не додають. При всіх відомих проблемах ДАБІ робити реформу в будівельній галузі в запропонований спосіб – це посіяти ще більший хаос в ній та паралізувати контроль в містобудуванні. Новостворені органи, не маючи повного пакету проєктної документації, видаватимуть дозволи на будівництво, яке не відповідатиме будівельним нормам. А прийняття готових об’єктів відбуватиметься без їхньої перевірки відповідності документації та будівельним нормам, що може призвести до небезпечних наслідків.

За деякою інформацією, проекти постанов уряду готувались Олександром Сергієнком, який очолював управління дозвільних процедур ДАБІ в часи Януковича, – тож, добре обізнаний в усіх мутних схемах, що існують в інспекції. Саме Сергієнка журналісти-розслідувачі називали автором схеми «$5 з квадратного метра», які треба було заплатити за отримання дозвільних документів на будівництво. Те, що персонаж з таким бекграундом зараз перейнявся будівельною реформою, – зайвий сигнал, що проблему корупції в цій галузі треба вирішувати іншими методами.

Микола Мельник, для «Главкома»