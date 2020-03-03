Про 99 відсотків невігластва щодо Кабміну
Dже кілька днів всі читають і обговорюють ініціативу Зеленського щодо позачергового засідання ВР у середу
Найцікавіше у ньому, останнє питання порядку денного від президента - «щодо Кабінету Міністрів».
Що таке формулювання - правове непорозуміння, здається розуміють всі.
Але я про інше. Про «політику-правову логіку» можливих дій влади, що її з посиланням, на «найвищих та найрозумніших», описали найбільш поінформовані та найкреативніші депутати, блогери і ЗМІ з 99 відсотковою вірогідністю.
- Гончарука відправляють у відставку згідно із поданою заявою.
- Шмигаля призначають в.о. прем’єр-міністра.
- Звільняють 4 чи більше міністрів і призначають нових.
- Чекають рішення КС про неконституційність люстрації.
- Призначають нового прем‘єр-міністра.
Тепер по-порядку і з правової точки зору.
- Чи можуть звільнити Гончарука за власною заявою? Можуть і це означатиме відставку всього складу Уряду (дивись статтю 115 Конституції та 15 Закону про КМ).
- Чи можуть призначити Шмигаля в.о. Прем‘єра? Не можуть. Це може зробити лише сам Гончарук, коли напише заяву про відставку і підготує відповідне розпорядження до розгляду заяви у ВР. ( дивись статтю 42 Закону про КМ та для прикладу розпорядження Яценюка щодо в.о. Гройсмана від 24 липня 2014 року). Існує ще одна правова можливість призначення в.о. прем’єр-міністра із числа віце-прем‘єр-міністрів...у разі смерті прем‘єр- міністра (дивись статтю 17 Закону про КМ).
- Чи можуть звільняти і призначати міністрів після відставки прем‘єр-міністра? Звільняти можуть, призначати - ні. Бо призначати Міністрів ВР може лише за поданням прем‘єр-міністра. Звісно за виключенням Міністра оборони та закордонних справ, кандидатури яких подає Президент (дивись статтю 114 Конституції). Саме тому призначення нових членів Уряду (за виключенням МО і МЗС) неможливе після відставки прем’єра! Потрібна повна процедуру обрання нового Прем‘єра та нового Уряду за схемою - коаліція, Президент, ВР.
Але це вже інша історія.
Отож, якщо під час час проведення позачергового засідання при розгляді останнього питання порядку денного «щодо КМ» стане питання звільнення і призначення нових членів Уряду, то це можливо зробити лише при збереженні Гончарука на посаді Прем’єр-Міністра.
І це вже точно й щонайменше на 99 відсотків!
P.S. Даний аналіз жодним чином не змінює моєї думки про потребу відставки всього складу КМ як уряду цинізму, брехні й некомпетентності!
Джерело: блог Миколи Томенка