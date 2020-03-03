Зустріч Зеленського із «слугами» переноситься: кандидатури ще не погоджені



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Володимир Зеленський планує прийти на закрите засідання фракції «Слуга народу»

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вже погодився на заміну п’ятьох міністрів

Зустріч президента Володимира Зеленського з парламентською фракцією «Слуга народа», яка мала відбутися сьогодні, 3 березня, переноситься. Ймовірно вона відбудеться ввечері. Про це «Главкому» повідомили джерела в Офісі президента.

Отже, зустріч з фракцією перенесли через відсутність узгодженого списку міністрів, яких необхідно замінити в уряді. Як стверджує співрозмовник «Главкома», наразі прем’єр-міністр Олексій Гончарук погодився на заміну п’ятьох міністрів, але це не влаштовує главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також нагадаємо, що ЗМІ назвали три кандидатури на пост міністра оборони України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський прийде на позачергове засідання Ради 4 березня.

До слова, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.

За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.