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    Зустріч Зеленського із «слугами» переноситься: кандидатури ще не погоджені

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    Володимир&nbsp;Зеленський планує прийти на закрите засідання фракції &laquo;Слуга народу&raquo; - Зустріч Зеленського із «слугами» переноситься: кандидатури ще не погоджені
    Володимир Зеленський планує прийти на закрите засідання фракції «Слуга народу»

    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вже погодився на заміну п’ятьох міністрів

    Зустріч президента Володимира Зеленського з парламентською фракцією «Слуга народа», яка мала відбутися сьогодні, 3 березня, переноситься. Ймовірно вона відбудеться ввечері. Про це «Главкому» повідомили джерела в Офісі президента.

    Отже, зустріч з фракцією перенесли через відсутність узгодженого списку міністрів, яких необхідно замінити в уряді. Як стверджує співрозмовник «Главкома», наразі прем’єр-міністр Олексій Гончарук погодився на заміну п’ятьох міністрів, але це не влаштовує главу Офісу президента Андрія Єрмака.

    Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

    Також нагадаємо, що ЗМІ назвали три кандидатури на пост міністра оборони України.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський прийде на позачергове засідання Ради 4 березня.

    До слова, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.

    За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

    «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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