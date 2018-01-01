Дорогий як пам’ять. Чому Гройсман досі не звільнив Насірова?

Відставка відстороненого голови ДФС зависла у повітрі

Відтоді, як Роман Насіров був відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби, минуло понад 10 місяців. Проте питання звільнення одіозного чиновника досі не вирішене. Сьогодні під час засідання уряду цю тему знов підняв міністр фінансів Олександр Данилюк. Він пояснив, що вважає неприпустимим, коли «людина, яка вже стала символом

Сьогодні Володимир Гройсман на публіку пообіцяв винести на розгляд уряду питання про звільнення голови ДФС Романа Насірова

Відставка відстороненого голови ДФС зависла у повітрі

Відтоді, як Роман Насіров був відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби, минуло понад 10 місяців. Проте питання звільнення одіозного чиновника досі не вирішене. Сьогодні під час засідання уряду цю тему знов підняв міністр фінансів Олександр Данилюк. Він пояснив, що вважає неприпустимим, коли «людина, яка вже стала символом корупції і відкрито порушила закон про державну службу, яка має не тільки українське громадянство, формально залишається головою ДФС вже майже рік з моменту відсторонення». У цей час служба працює без повноправного керівника, який би міг взяти на себе повну відповідальність та провести повноцінну реформу. Нагадаємо, зараз ДФС керує Мирослав Продан у статусі виконувача обов’язків. Це ще один «вінницький» високопосадовець у нинішній конструкції влади. Така кадрова розстановка вельми зручна для прем’єр-міністра, який по факту у ручному режимі керує податковою службою та митницею.

Поза тим сьогодні Гройсман на публіку пообіцяв винести на розгляд уряду питання про звільнення голови ДФС Насірова. Та станеться це як тільки буде отримане відповідне подання. Чому цю формальність ніхто не виконав за 10 місяців – питання риторичне.

Чому зараз?

Отже, активні рухи у справі звільнення Насірова з посади голови ДФС розпочинаються лише зараз, хоча відсторонений з посади він був ще 3 березня минулого року.

Сам Насіров, звісно, звільнятися за власним бажанням не збирався. «Вважаю, що чесно та дуже добре виконував свої обов’язки на посаді, досяг значних результатів, - пояснює він свою позицію. - Тому хочу, щоби запанувала справедливість – з мене зняли усі обвинувачення і визнали невинним. У той же час хочу, щоб Кабінет міністрів виправив свою помилку. Я вважаю моє відсторонення категорично незаконним. Все почалося з представлення міністра фінансів. Він неодноразово, будь-якими способами, намагався мене зняти, жалівся, що я без його дозволу їздив на інавгурацію Трампа. Щодо цього надсилав офіційні запити в Кабмін, у НАЗК. Були проведені перевірки, які підтвердили, що порушень немає. Я був в законній відпустці, їздив в США...». Насіров також зазначив, що Данилюк точно був в курсі усіх рішень щодо розстрочок багатомільярдних податкових зобов’язань (в тому числі, тих, щодо яких звинувачується відсторонений глава ДФС).

У той же час зробити кадрові перестановки в ДФС, з огляду на те, що голова служби і звільняється, і призначається урядом, було би доволі просто. Принаймні, міністр фінансів Данилюк, у віданні якого знаходиться ДФС, залюбки позбавився б і Насірова, і Продана. Протистояння між Мінфіном і ДФС триває не перший день. Одразу після новорічних свят воно ще й отримало новий виток: на засіданні уряду були скасовані постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової та митної політики, а також постанова про реорганізацію територіальних органів ДФС. Ці реформи лобіював Мінфін, проти виступали ДФС та профільний комітет ВР. У Данилюка скаржаться, що їхні потуги йдуть у пісок, а ДФС просто гальмує реформу. Опоненти ж вказують на низьку якість підготовлених Мінфіном пропозицій. Вистачає і особистих «непорозумінь»: у листопаді Данилюк повідомив, що ДФС поновила податкову перевірку щодо нього. Раніше ГПУ підозрювала Данилюка від ухиляння від сплати податків, проте закрила дану справу.

Чому ж відставка Насірова зависла у повітрі? Відповідь просто – так вигідно Гройсману. Відсутність повновладних керівників на важливих місцях – фірмовий почерк його уряду. У підвішеному стані, без повноважних керівників, окрім ДФС, перебувають, три міністерства (МОЗ, Мінагро, Мінінформполітики), «Укрспирт», Держслужба геології та надр, «Укравтодор», порти та інші важливі підприємства. Модель, за якої на чолі стоїть «в.о.», є доволі зручною: керівники держави розставляють «своїх» на «ласі» місця без зайвих узгоджень з парламентом чи урядом. За переконанням голови комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, відомого правника Сергія Власенка, хоч функціонал у керівника та в.о. нічим не відрізняється, проте людина з додатком «в.о.» не відчуває впевненості і залежить від осіб, які її призначили і тримають на посаді. Саме тому «в.о» буде лояльнішим і гнучкішим. По-друге, із виконувачем обов’язків, на думку парламентаря, понижується і ефективність роботи підприємства чи органу: «Людина не знає, скільки вона буде працювати, не може нормально планувати діяльність». Зрозуміло, що за лояльність призначеного після відсторонення Насірова в.о. голови ДФС Мирослава Продана президенту та прем’єру не варто перейматися. У свій час він очолював Вінницьку обласну податкову інспекцію та управління Міндоходів у Вінницькій області.

Володимир Гройсман та Мирослав Продан. Фото: УНІАН

Звільнять за... британське громадянство?

Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015-2016 років він, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ООО «Фірма «Хас», ООО «Карпатнадраінвест», ООО «Надра Геоцентр». Цим державі були нанесені збитки у розмірі 2 млрд грн. Проте, як відомо, судовий процес загальмувався. Тому представлення міністра фінансів на звільнення Насірова з посади керівника фіскальної служби базуватиметься на його... подвійному громадянстві.

Про те, що британська сторона підтвердила наявність у відстороненого від роботи голови ДФС британського паспорта сьогодні нагадав і Данилюк. «Тепер потрібне формальне подання. Я сьогодні його зроблю. З підтвердження подвійного громадянства, що є порушенням закону про державну службу», - пояснив процедуру міністр.

Документ, що підтверджує британський паспорт Насірова, був оприлюднений ще в березні. Пізніше, у червні 2017 року, посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф повідомила, що інформація стосовно британського паспорта голови ДФС Насірова була передана Національному антикорупційному бюро.

Щоправда, сам Насіров продовжує наполягати, що паспорта Великобританії не має. «Спочатку виникло питання, що я громадянин Угорщини, і показали начебто мій паспорт. Потім була якась довідка про паспорт Великобританії і навіть Ізраїлю. Я - громадянин України... Всі мої діти - громадяни України. Ні паспорта Великобританії, ні паспорта Угорщини, ні Ізраїлю у мене не має», - зазначив він. Позицію посольства він назвав незрозумілою і пообіцяв зайнятися цим питанням.

Шанс на повернення

При цьому, відсторонений керівник ДФС вважає, що має шанси повернутись у високий кабінет.

За час, що пройшов з тих буремних подій, коли чиновник лежав без тями у лікарні «Феофанія», а слідчі НАБУ та САП вручали йому підозру, він зумів у цій, на перший погляд, програшній партії, оклигати. Більш того, опальний чиновник тепер ще й має намір вийти з цієї оказії переможцем. У грудні минулого року у Шевченківському районному суді Києва нарешті розпочався розгляд справи за висунутим обвинуваченням. Та колишній головний фіскал країни до цього добре підготувався. Він озброївся рішенням трійки суддів Окружного адмінсуду Києва, яка задовольнила його позов до ДФС: встановивши, що відповідальність за підписані документи має нести не голова держслужби, а... місцеві податкові інспекції.

«Зараз буде момент кульмінації в нашій справі, - зазначав Насіров ще до повідомлення Данилюка про запуск процедури відставки. - Я вважаю, що після цього буде поставлена крапка».

Приклади із задоволенням позовів звільнених чиновників ДФС і поновлення їх на посаді є. В 2016 році Окружний адмінсуд Києва виніс рішення про повне задоволення позову колишнього заступника голови ДФС Костянтина Лікарчука і поновив його на посаді, з якої він був звільнений восени 2015 року. Окрім того, тоді ж суд зобов’язав ДФС виплатити Лікарчуку компенсацію в розмірі 118,6 тис грн за «вимушені прогули».

Як запевняють «Главком» джерела в ДФС, Насіров поки не здійснював спроб повернутися у свій кабінет Львівській площі. Відстороненому розпорядженням Кабміну Насірову з 3 березня не здійснювалось нараховування та виплата заробітної плати, премій, надбавок та інших нарахувань. Крім того, як повідомили в ДФС, посадовий оклад голови становить 13 тис грн. Тобто у гіршому випадку держава виплатить Насірову 130 тис грн за 10 місяців вимушеного безробіття.

800 сторінок. Зачиталися?

Справа НАБУ проти Насірова, що налічує 240 томів, була передана до суду лише 10 листопада. Попереднє судове засідання відбулося у Шевченківському райсуді 27 листопада – майже через дев'ять місяців після гучних весняних подій із проривом слідчих до «Феофанії». Суд продовжив запобіжний захід Насірову з додатковими зобов’язаннями до 27 січня 2018 року. На 7 грудня нарешті було призначено судовий розгляд.

Та, як заявив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури, Назар Холодницький, засідання у справі може суттєво затягнутися. «Вже було перше засідання, - розповів він, - але сторона захисту подала клопотання, щоб весь акт (обвинувачення) читати повністю, а це 800 сторінок. Як показує практика, прокурор за час засідання може прочитати 30 сторінок. Порахуйте. При одному засіданні на місяць, де зачитується 30 сторінок, до дослідження доказів ми зможемо перейти десь до 2019 року. Це не гра суду - це вимога КПК, і сторона захисту має право вимагати читання акту». 7 грудня, дійсно, зачитали лише 30 сторінок. Скільки зачитають на наступному - у цю п’ятницю, 19 січня – вже скоро дізнаємося.

Паралельно із тяганиною навколо справи про зловживання владою і службовим становищем Насіров також подав позов проти ДФС в Окружний адмінсуд Києва, у якому попросив роз’яснити наявність та відсутність у нього як у голови ДФС повноважень при розстроченні податкового боргу. І у першій інстанції позивач виграв, тим самим підтвердивши свою невинуватість і зробивши винними податківців нижчого рангу на місцях.

Трійка суддів Окружного суду під головуванням судді Євгена Аблова 23 листопада встановила, що Насіров мав повноваження приймати рішення про розтермінування податкового боргу фірмам без обмежень у сумі та в межах одного бюджетного року. При цьому, як вважає суд, він не повинен був аналізувати фінансовий стан цих фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насіров не міг відмовити у розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

Ця постанова ще може бути оскаржена в апеляційному суді. Але поки це рішення дає можливість Насірову довести безпідставність звинувачень на свою адресу. Сам він виступатиме лише як особа, що затвердила надані місцевими ДПІ висновки.

Роман Насіров

Справу проти Насірова було заведено Національним антикорупційним бюро за минулорічним зверненням кількох народних депутатів на чолі із Тетяною Чорновол.

Слідство підозрювало Насірова в тому, що він протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу в 2 млрд гргн ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Мова про ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання владою та службовим становищем, що завдало шкоди на суму приблизно 2 млрд грн.

У САП просили для голови ДФС запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або рекордну заставу у 2 млрд грн. Врешті суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання від вартою з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн. Його заарештували на 60 днів - до 30 квітня поточного року. Проте 16 березня Насіров вийшов на свободу після того, як його дружина внесла за нього потрібну суму застави. НАБУ ініціювало перевірку походження цих коштів.

Катерина Пешко, «Главком»