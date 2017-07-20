Чарівна ковдра Насірова. Історія зцілення головного фіскала України

Куди зайшла рішуча боротьба із корупцією, що так гучно розпочалася навесні у «Феофанії»

3 березня – особлива дата у житті Романа Насірова. Як завжди, на день свого народження молодий головний фіскал країни планував масштабне святкування. Та доля розпорядилась інакше. У день свого 38-річчя чиновник лежав без тями у лікарні «Феофанія», а слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної

3 березня, у день народження фігуранта справи, уряд відсторонив Насірова від виконання обов’язків глави ДФС на час слідства

Куди зайшла рішуча боротьба із корупцією, що так гучно розпочалася навесні у «Феофанії»

3 березня – особлива дата у житті Романа Насірова. Як завжди, на день свого народження молодий головний фіскал країни планував масштабне святкування. Та доля розпорядилась інакше. У день свого 38-річчя чиновник лежав без тями у лікарні «Феофанія», а слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручали йому підозру у зловживанні владою і службовим становищем. Главу ДФС звинувачували у нанесенні державі збитків на 2 млрд грн.

З таким оригінальним «привітанням» Насіров намагається розібратися досі. За дев’ять місяців, що пройшли з тих буремних подій, він все ж зумів у цій, на перший погляд програшній партії, оклигати, а тепер ще й має намір вийти з неї переможцем.

Сьогодні, 7 грудня, о 10 ранку у Шевченківському районному суді Києва нарешті розпочнеться розгляд справи за висунутим обвинуваченням. Відстороненого чиновника підозрюють в прийнятті безпідставного рішення про розстрочку податкового боргу кільком фірмам в інтересах одіозного нардепа Олександра Онищенка. Але колишній головний фіскал країни до цього дня добре підготувався. Не так давно трійка суддів Окружного адмінсуду Києва повністю задовольнила його позов до ДФС: встановивши, що відповідальність за підписані документи має нести не голова держслужби, а... місцеві податкові інспекції.

Як Насіров зробив винною... ДФС

Справа НАБУ проти Насірова, що налічує 240 томів, була передана до суду лише 10 листопада. Попереднє судове засідання відбулося у Шевченківському райсуді майже через дев'ять місяців після гучних весняних подій із проривом слідчих до «Феофанії» - 27 листопада. Суд продовжив запобіжний захід Насірову з додатковими зобов’язаннями до 27 січня 2018 року. І на сьогодні, 7 грудня, нарешті було призначено судовий розгляд.

Днями очільник НАБУ Артем Ситник висловив сподівання, що ця справа близька до винесення вироку. «У мене є величезні сподівання, що ця справа, якщо до неї не буде слабнути увага суспільства, може дуже швидко пройти всі законні стадії і дійти до того результату», - сподівався він.

Але захист опального чиновника на хід процесу дивиться зовсім інакше. Адвокати зазначають, що за сім місяців сторона звинувачення так не надала жодних доказів, які б зміцнили її позиції. Сторона захисту, зі свого боку, подала клопотання до САП про закриття кримінального провадження, скаргу на дії НАБУ та САП до Європейського суду з прав людини. А сам Насіров вже висловив впевненість, що рішення Кабінету міністрів про його відсторонення з посади буде скасовано і анонсував своє швидке повернення до роботи.

2 березня в кабінеті Насірова були проведені обшуки, які дивним чином збіглися з його госпіталізацією. Сам фігурант у момент зачитування у «Феофанії» підозри був непритомним

Також паралельно із тяганиною навколо справи про зловживання владою і службовим становищем Насіров подав позов проти ДФС в Окружний адмінсуд Києва, у якому попросив суд роз’яснити наявність та відсутність у нього як у голови ДФС повноважень при розстроченні податкового боргу. І виграв його, принаймні, у першій інстанції, підтвердивши свою невинуватість і зробивши винними податківців на місцях.

Трійка суддів Окружного суду під головуванням судді Євгена Аблова 23 листопада встановила, що Насіров мав повноваження приймати рішення про розтермінування податкового боргу фірмам без обмежень у сумі та в межах одного бюджетного року. При цьому, як вважає суд, він не повинен був аналізувати фінансовий стан цих фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насіров не міг відмовити у розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

Ця постанова ще може бути оскаржена в апеляційному суді. Але поки дане рішення фактично дає можливість Насірову перекласти відповідальність за надання розстрочок компаніям Онищенка на керівників місцевих податкових інспекцій. Сам він виступатиме лише як особа, що затвердила надані місцевими ДПІ висновки.

Цей позов до ДФС Насіров подав ще у червні. Представник фіскальної служби не з’явився на засідання 12 липня, що дало можливість перейти у закритий режим даного розгляду. (однією з причин, за яких суд може перейти в письмове провадження, є випадок, коди одна зі сторін не прибула на засідання. - «Главком»). В ДФС про засідання знали, проте попросили уточнень та відкласти засідання на іншу дату. Проти перенесення виступили представники Насірова. І суддів підтримали розгляд в закритому режимі.

САП та НАБУ намагалися взяти участь у розгляді позову. І у липні подали клопотання про залучення їх у якості третьої сторони. Проте рішення про відмову залучити їх до справи суд прийняв у той же день, коли була винесена постанова - 23 листопада.

Як раніше повідомляв член громадської ради при НАБУ Роман Маселко, суддя Аблов прославився тим, що у часи Революції Гідності за 5 годин розглянув справи і зобов’язав «Беркут» розігнати Майдан, що вони спробували зробити в ніч з 10 на 11 грудня 2013-го. Цей же суддя нещодавно виносив рішення, яким визнано процедуру торгів «рюкзаків Авакова» та їх результати законними. І зупинив дію приписів ДАБІ на зупинення будівельних робіт та усунення порушень у ЖК «Сонячна Рів’єра».

На додаток сам Насіров днями на своїй сторінці у Facebook ще звинуватив керівника НАБУ Артема Ситника у розголошенні таємниці слідства і маніпуляції даними.

З одного боку, відсторонений голова ДФС вважався людиною президента. З іншого – Насіров, за словами депутатів, обслуговував інтереси правлячої коаліції та мав забагато «обов’язків» перед сторонніми гравцями - зокрема, очільником депутатської групи «Відродження» Віталієм Хомутинніком та іншими. У нього також були конфлікти із головою профільного комітету Ніною Южаніною та міністром фінансів Олександром Данилюком. Та й загальний імідж Насірова був занадто негативним - достатньо подивитися реакцію соцмережна цирк із його екстреною госпіталізацією.

На той момент він був одним з найбільш підходящих персонажів для демонстрації рішучої боротьби з корупцією. Тим паче, що за лояльність призначеного після відсторонення Насірова в.о. голови ДФС Мирослава Продана президенту та прем’єру не варто було перейматися (у свій час від очолював Вінницьку обласну податкову інспекцію та управління Міндоходів у Вінницькій області).

Проте рішуча боротьба із корупцією, що так яскраво розпочалася навесні у «Феофанії», за ці місяці якось так згасла.

Насіров, як повідомили «Главкому» джерела в ДФС, поки ніяк не намагається повернутися у свій кабінет Львівській площі. У нього ще залишаються проблеми. Проте вже не такою примарною видається ситуація, коли він таки почне вимагати повернути йому посаду.

«На спеціалізованому засіданні комітету ВР з питань запобігання корупції, куди ми запрошували і Ситника, і Холодницького, я ставив питання щодо того, як триває справа Насірова, - зазначає у розмові з «Главкомом» секретар комітету Дмитро Добродомов. - Нам сказали, що все підготоване до передачі до суду. Зрозуміло, що Насіров, користуючись, по суті, тим, що перебуває на свободі, має широке поле для дій і через суди, щільно працюючи з професійними і дорогими адвокатами, намагається себе убезпечити». «Чи винесе суд нормальне рішення? Я в це не вірю», - зізнався нардеп.

Скептичним щодо позиції НАБУ та САП у цій справі і його колега по комітету, нардеп від «Батьківщини» Ігор Луценко. На його думку, піар із блокуванням судового засідання, коли Насірову обирався запобіжний захід, зіграв злий жарт із антикорупційними органами. «Спочатку треба було би визнати рішення, яке приймав Насіров, незаконним, а потім вже притягати його до кримінальної відповідальності. Або якось координувати це, щоб ці дії проходили одночасно, - висловив свою думку в розмові з «Главкомом» депутат. - Треба не гратися, а доводити причетність до корупції. Якщо Насіров доведе, що прийняті ним рішення були законними, то нам, вважаю, доведеться перед ним ще й вибачатися, а можливо і компенсувати його судові витрати. От що ми зараз маємо в результаті непрофесійної роботи слідчих, яких до спішки штовхають піар-акції...».

Історія картатої ковдри

На початку березня лікарі діагностували у Насірова інфаркт міокарда (який не підтвердився; сам чиновник зазначив, що у нього діагностували гіпертонічний криз і передінфарктний стан, а пізніше виявили онкологію)

Справу Насірова почали розглядати в Солом'янському райсуді увечері 4 березня. Проте обрати запобіжний захід не могли протягом кількох днів - аж до 7 березня. Після того, як спливло 72 години, котрі за законом відведено для цього, Насіров міг би бути вільним, якби приміщення суду не заблокували активісти. У САП просили для голови ДФС запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або рекордну заставу у 2 млрд грн. Врешті суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання від вартою з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн. Його заарештували на 60 днів - до 30 квітня поточного року. Проте 16 березня Насіров вийшов на свободу після того, як його дружина внесла за нього потрібну суму застави. НАБУ ініціювало перевірку походження цих коштів.

Справа Насірова у деталях

Справу проти Насірова було заведено Національним антикорупційним бюро за минулорічним зверненням кількох народних депутатів на чолі із Тетяною Чорновол. Слідство підозрювало Насірова в тому, що він протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу в 2 млрд гргн ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Мова про ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання владою та службовим становищем, що завдало шкоди на суму приблизно 2 млрд грн. Згадані вище підприємства у справі Насірова фігурують в основному провадженні щодо так званої газової справи Онищенка. Звинувачення проти Онищенка і його оточення пов’язані із організацією протягом 2014-2015 років злочинних схем продажу природного газу. Паливо видобувалось у рамках спільної діяльності «Укргазвидобування» та підконтрольних нардепу-втікачу компаній «Фірма Хас», «Надра Геоцентр», «Карпатнадраінвест». Паливо продавали за значно заниженими цінами через товарні біржі на фіктивних аукціонах. Паливо скуповували завчасно визначені «переможці» за ціною 3000–3500 гривень за тисячу кубометрів та перепродавали за ринковою вартістю кінцевим споживачам чи газотрейдерам – 5000–5500 грн за тисячу кубометрів. Це призвело до збитків «Укргазвидобування» на суму понад 500 млн гривень, а заборгованість зі сплати ренти за користування надрами зазначених вище компаній перевищила 1,2 млрд гривень. Ситник на своєму брифінгу заявив, що розслідування справи складається з трьох блоків: «Перше – безпосередньо люди, які входили в злочинну організацію Онищенка, друге – це службові особи «Укргазвидобування», за сприяння яких можливі були ці маніпуляції з газом, і третє – це службові особи фіскальної служби, які приймали, на нашу думку, незаконні рішення про відстрочку рентних платежів».

Майже весь час до оголошення того рішення Насіров лежав у суді на лікарняному ліжку, укритий картатою ковдрою. Сам він потім заявив, що ту ковдру, яка зробила його героєм великої кількості мемів, йому підкинули. «Співробітники Національного антикорупційного бюро забрали мене з лікарні, хоча не мали на це жодних законних чи моральних прав, потім мене возили містом у якійсь незрозумілій машині з якимись незрозумілими людьми, які точно не були медиками... І саме тоді з’явилась ця знаменита ковдра. І я тепер впевнений, що це просто було зрежисоване шоу», - зазначав він.

Вистава із затриманням та обранням запобіжного заходу Насірову викликала багато питань щодо адекватності дій НАБУ та САП. Суспільство з великим ентузіазмом сприйняло те, що правоохоронці взялися за чиновника такого калібру. Але з огляду на усі процесуальні порушення виникали думки, що Насіров не тільки не опиниться за ґратами, а ще й відсудить компенсацію у держави. До того, власне, і йде...

Катерина Пешко, «Главком»