Дружина нардепа Микитася вчергове «озолотилася» на тендері «Енергоатома»

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Нардеп Максим Микитась та його дружина Наталя - улюблені будівельники для «Енергоатома»

Сімейній компанії нардепа-забудовника, яка вже виграла тендер на мільярд, «досипали» ще 27 млн

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 14 травня повідомила про намір укласти договір з ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (Київ). За результатами тендера, його переможець має виконати додаткові роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України загальною вартістю 26,92 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Важливий момент: замовник розіграв мільйони через спрощену процедуру, начебто через непердбачувані обставини, які з'ясувались пысля початку будівництва. Державний «Енергоатом» при цьому послався на cт. 35, п 6 закону про публічні закупівля (необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов).

У додатковій угоді №5 від 2 травня цього року сторони погодили проведення експертизи проектно-кошторисної документації через зростання вартості матеріальних ресурсів та складової частини по їхній доставці на об’єкт будівництва.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року «Енергоатом» підписав договір з ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України загальною вартістю 928,9 млн грн.

Таким чином, до 25 вересня 2019 року в Чорнобильській зоні відчуження мають звести перший пусковий комплекс для «сухого» зберігання відпрацьованих паливних збірок з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. Він дасть можливість протягом 100 років безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо.

Як відомо, 7 червня 2017 року уряд затвердив проект будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій. Тоді міністр екології Остап Семерак наголошував, що Україна щороку платить РФ приблизно $200 млн за зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Водночас, як повідомляв «Главком», вартість самого будівництва централізованого сховища для безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива трьох українських АЕС зросла за останні 10 років майже в дев’ять разів – зі $148 млн в 2009 році до нинішніх $1,4 млрд.

Власницею «БК «Укрбудмонтаж» є дружина президента «Укрбуду» та народного депутата Максима Микитася Наталія. Раніше директором цієї фріми був нинішній помічник нардепа Микитася – Андрій Якусевич. Брат останнього – Сергій Якусевич нині займає посаду заступника голови правління «Укрбуд». Він також був співвласником ТОВ «Мегаполісстрой», де іншим співвласником виступав Анатолій Войцеховський, якого правоохоронці звинувачують в самовільному захопленні ділянок та незаконному будівництві.

Максим Микитась - 37-річний нардеп, член депутатської групи «Воля народу», член парламентського комітету з питань бюджету.

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