Луценко підписав догану Холодницькому



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Назар Холодницький та Юрій Луценко

Очільнику САП закидають передавання інформації підозрюваним у корупції, тиск на свідків, колег та суддів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про оголошення догани главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

ЗМІ повідомляють, що наказ Генпрокурор підписав ще 16 серпня.

26 липня комісія прокурорів вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності та накласти на Холодницького стягнення у вигляді догани.

Догану Холодницькому винесли на основі свідчень прокурорів САП та людей, пов'язаних із матеріалами прослуховування з його кабінету. Зокрема, очільник САП спілкувався з потенційними свідками та суб’єктами в яких мали проходити слідчі дії, Холодницький давав рекомендації у свідченнях, закрив справу проти екс-керівниці НАЗК Наталі Корчак, а також виходив за межі етичних норм у розмовах з підлеглими.

Ситник надсилав заперечення на висновок КДКП і вимагав звільнення очільника САП. На його думку, провина Холодницького очевидна.

«Людина здійснює тиск на свідків, на судів, на прокурорів, підбурює до дачі неправдивих показань. Якщо сказати, що це нормально для прокурора, в крайньому випадку буде догана, це стане загрозою всій правоохоронній системі взагалі», - сказав Ситник на початку липня.

У свою чергу Холодницький каже, що Ситник не має права оскаржувати його догану

Також 16 серпня Національне антикорупційне бюро оскаржило у Верховному суді догану керівнику Спеціалізованої антикорупційному прокурору заступнику генерального прокурора Назару Холодницькому.

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