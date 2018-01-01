Окупований Луганськ залишився без українських ліків

Місцеві жителі не можуть купити українські

В окупованому бойовиками Луганську в аптеках зникли ліки українського виробництва. Про це повідомили місцеві жителі у коментарі виданню LIGA.net. «Якщо раніше, як говориться, потрібно було знати місця, де і коли їх купити, то зараз їх практично немає», - розповіли місцеві жителі. Жителька Луганську Марина уточнила, що тепер їй



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Окупований Луганськ

Місцеві жителі не можуть купити українські

В окупованому бойовиками Луганську в аптеках зникли ліки українського виробництва. Про це повідомили місцеві жителі у коментарі виданню LIGA.net.

«Якщо раніше, як говориться, потрібно було знати місця, де і коли їх купити, то зараз їх практично немає», - розповіли місцеві жителі.

Жителька Луганську Марина уточнила, що тепер їй доводиться просити рідних купувати ліки українського виробництва в Станиці Луганській, яка розташована за 12 кілометрів від міста.

«Нас рятує Станиця (підконтрольна Україні територія. - Ред.), прошу родичів, вони купують хоча б від грипу та застуди дитині. Не порівняти ціни і якість нашого (українського виробництва, - Ред.) - значно ефективніші і дешевші», - додала Марина.

У свою чергу джерела «Главкому» повідомляють, що в окупованому Донецьку ситуація з українськими ліками трохи краща. Пігулки вітчизняного виробництва купити можна, але вони набагато дорожчі ніж в Україні.