Окупований Луганськ залишився без українських ліків
- Сьогодні, 12:50
-
Розсилка
Місцеві жителі не можуть купити українські
В окупованому бойовиками Луганську в аптеках зникли ліки українського виробництва. Про це повідомили місцеві жителі у коментарі виданню LIGA.net.
«Якщо раніше, як говориться, потрібно було знати місця, де і коли їх купити, то зараз їх практично немає», - розповіли місцеві жителі.
Жителька Луганську Марина уточнила, що тепер їй доводиться просити рідних купувати ліки українського виробництва в Станиці Луганській, яка розташована за 12 кілометрів від міста.
«Нас рятує Станиця (підконтрольна Україні територія. - Ред.), прошу родичів, вони купують хоча б від грипу та застуди дитині. Не порівняти ціни і якість нашого (українського виробництва, - Ред.) - значно ефективніші і дешевші», - додала Марина.
У свою чергу джерела «Главкому» повідомляють, що в окупованому Донецьку ситуація з українськими ліками трохи краща. Пігулки вітчизняного виробництва купити можна, але вони набагато дорожчі ніж в Україні.