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    Окупований Луганськ залишився без українських ліків

    Місцеві жителі не можуть купити українські
    В окупованому бойовиками Луганську в аптеках зникли ліки українського виробництва. Про це повідомили місцеві жителі у коментарі виданню LIGA.net. «Якщо раніше, як говориться, потрібно було знати місця, де і коли їх купити, то зараз їх практично немає», - розповіли місцеві жителі. Жителька Луганську Марина уточнила, що тепер їй
    • Сьогодні, 12:50
    • Розсилка
    Окупований Луганськ
    Окупований Луганськ

    Місцеві жителі не можуть купити українські

    В окупованому бойовиками Луганську в аптеках зникли ліки українського виробництва. Про це повідомили місцеві жителі у коментарі виданню LIGA.net.

    «Якщо раніше, як говориться, потрібно було знати місця, де і коли їх купити, то зараз їх практично немає», - розповіли місцеві жителі.

    Жителька Луганську Марина уточнила, що тепер їй доводиться просити рідних купувати ліки українського виробництва в Станиці Луганській, яка розташована за 12 кілометрів від міста.

    «Нас рятує Станиця (підконтрольна Україні територія. - Ред.), прошу родичів, вони купують хоча б від грипу та застуди дитині. Не порівняти ціни і якість нашого (українського виробництва, - Ред.) - значно ефективніші і дешевші», - додала Марина.

    У свою чергу джерела «Главкому» повідомляють, що в окупованому Донецьку ситуація з українськими ліками трохи краща. Пігулки вітчизняного виробництва купити можна, але вони набагато дорожчі ніж в Україні.

    ціни Україна Луганськ
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