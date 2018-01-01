Долар падає: Нацбанк зміцнив гривню на 20 копійок

Середня вартість долара на чорному ринку станом на 16:15 склала 28,03 грн у покупці та 28,15 грн у продажу

На понеділок, 29 січня, Нацбанк установив офіційний валютний курс на рівні 28,55 грн/дол., 35,5 грн/євро та 5,11 грн за 10 російських рублів Про це повідомляє сайт НБУ. Середня вартість долара на чорному ринку станом на 16:15 склала 28,03 грн у покупці та 28,15 грн у продажу. При цьому пропозиції купівлі доходять до 28,4 грн/дол., у



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Середня вартість долара на чорному ринку станом на 16:15 склала 28,03 грн у покупці та 28,15 грн у продажу

На понеділок, 29 січня, Нацбанк установив офіційний валютний курс на рівні 28,55 грн/дол., 35,5 грн/євро та 5,11 грн за 10 російських рублів

Про це повідомляє сайт НБУ.

Середня вартість долара на чорному ринку станом на 16:15 склала 28,03 грн у покупці та 28,15 грн у продажу. При цьому пропозиції купівлі доходять до 28,4 грн/дол., у продажу долар доходить до 28,8 грн.

Міжбанк 29 січня відкрився доларом по 28,46 грн у покупці та 28,49 грн у продажу, але пізніше долар здешевшав до 28,2 грн і 28,23 грн у покупці та продажу відповідно.

Раніше, 26 січня, офіційний курс валют склав 28,75 грн/дол., 35,66 грн/євро та 5,14 грн за 10 російських рублів.