  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Долар падає: Нацбанк зміцнив гривню на 20 копійок

    Середня вартість долара на чорному ринку станом на 16:15 склала 28,03 грн у покупці та 28,15 грн у продажу
    На понеділок, 29 січня, Нацбанк установив офіційний валютний курс на рівні 28,55 грн/дол., 35,5 грн/євро та 5,11 грн за 10 російських рублів Про це повідомляє сайт НБУ. Середня вартість долара на чорному ринку станом на 16:15 склала 28,03 грн у покупці та 28,15 грн у продажу. При цьому пропозиції купівлі доходять до 28,4 грн/дол., у
    • Сьогодні, 16:29
    • Розсилка

    Середня вартість долара на чорному ринку станом на 16:15 склала 28,03 грн у покупці та 28,15 грн у продажу

    На понеділок, 29 січня, Нацбанк установив офіційний валютний курс на рівні 28,55 грн/дол., 35,5 грн/євро та 5,11 грн за 10 російських рублів

    Про це повідомляє сайт НБУ.

    Середня вартість долара на чорному ринку станом на 16:15 склала 28,03 грн у покупці та 28,15 грн у продажу. При цьому пропозиції купівлі доходять до 28,4 грн/дол., у продажу долар доходить до 28,8 грн.

    Міжбанк 29 січня відкрився доларом по 28,46 грн у покупці та 28,49 грн у продажу, але пізніше долар здешевшав до 28,2 грн і 28,23 грн у покупці та продажу відповідно.

    Раніше, 26 січня, офіційний курс валют склав 28,75 грн/дол., 35,66 грн/євро та 5,14 грн за 10 російських рублів.

     

    Національний банк курс валют гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ