Війна чи бізнес? Україна відкриває свої кордони для електроенергії з Росії

Енергетична євроінтеграція чи назад в Росію?

З 2021 року Національна комісії, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) втрачає право обмежувати імпорт електроенергії з країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства. У першу чергу, мова про Росію та Білорусь.

Закон про ринок електроенергії наділяв НКРЕКП такими повноваженнями до 31 грудня 2020 року. Регулятор міг обмежувати пропускну здатність міждержавних електромереж, які розподілялися між учасниками енергоринку на добових та місячних аукціонах в частині міжнародних перетинів між Україною та державами, що не є членами Енергетичного Співтовариства. Крім того, Регулятор мав право анулювати результати річного аукціону на 2020 рік щодо згаданих мереж. Тобто мав можливість вдаватись до заборони імпорту.

Цим правом регулятор скористався у квітні 2020 року (8 квітня НКРЕКП прийняла постанову №766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби Covid-19). І відразу ж НЕК «Укренерго», виконуючи цю постанову, анулювала результати всіх річних аукціонів на 2020 рік з доступу до міждержавних перетинів електромереж з Росією та Білорусією для здійснення експортно-імпортних операцій, період поставок яких випав на карантин і 30 днів після його завершення. Але 16 грудня НКРЕКП прийняла зміни до згаданої постанови, вилучивши пункт про право анулювати аукціони в 2021 році, адже закон про енергоринок вже не дозволяв це робити після 31 грудня.

На догоду Кремлю?

«Найбільш ефективною та руйнівною зброєю проти України стане експорт електроенергії через східний перетин енергомереж з Білорусії та Росії», – так коментує ситуацію, яка склалась, колишній двічі міністр енергетики Іван Плачков.

Якщо російська чи білоруська електроенергія хлине в Україну та ще й за демпінговими цінами, як це було рік тому, тоді сценарій розвитку подій, за версією ексурядовця, буде таким:

У першу чергу, ляже теплова генерація і тоді Україна залишиться без потужностей, необхідних для регулювання добових навантажень в енергосистемі в часи пікових навантажень.

На другому етапі виникне повна залежність енергосистеми України від графіків поставок електроенергії з Білорусії та Росії.

Цінова політика в енергетиці складеться аналогічно тій, що була з цінами на газ.

У разі відмови платити високі ціни за електроенергію виникне реальна загроза припинення постачання.

Через дефіцит потужностей (енергоблоки зупиняться через незатребуваність – «Главком») енергосистемі України загрожуватиме повний розвал з відповідними наслідками.

Уникнути такого сценарію можна продовживши заборону на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі через внесення змін до законодавства.

14 грудня народний депутат від фракції «Батьківщина», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко зареєстрував законопроєкт №4493, яким пропонується зберегти можливість НКРЕКП впливати на імпорт з Росії та Білорусі до кінця 2021 року.

Кучеренко визнає: існує великий ризик, що вже з 1 січня в Україну розпочнеться постачання російської та білоруської електроенергії. «Я реєструю законопроект про продовження заборони імпорту із Росії та Білорусі ще на рік. Щоб до того часу, як Україна інтегрується до енергосистеми ЄС і від’єднається від мереж Росії та Білорусі, ні у кого не виникало спокуси знову поставити на коліна українську енергетику», – пояснює нардеп.



«Енергетичний регулятор вже закликає трейдерів укладати контракти, а «Укренерго» проводити аукціони на перетин – тобто на право користатися магістральними транскордонними лініями», – звертає увагу нардеп. Він додав, що минулорічний імпорт струму із Росії завдав колосальних збитків українському енергетичному комплексу, призвів до зупинки шахт і виникнення мільярдних боргів. Але за це ніхто так і не відповів.

Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год. Прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

«Можливе відновлення імпорту електроенергії з Росії з початку 2021 року – чергова спроба Російської Федерації застосувати до України методи гібридної війни та збільшити залежність нашої країни від російських енергоресурсів під виглядом диверсифікації поставок електроенергії та збільшення рівня конкуренції на внутрішньому ринку, – так прокоментував проблему президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар агентству ExPro.

Минулорічний імпорт дешевої електроенергії з Росії вдалося зупинити...

«Укренерго» відновлює аукціони

А тим часом НЕК «Укренерго» дійсно відновлює аукціони з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів електромереж за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь.

За даними ExPro, на останньому аукціоні з розподілу річного обсягу міждержавного перетину на 2021 рік трейдери викупили 40% доступної потужності для імпорту електроенергії в Україну з Білорусі. Але нічого не купили для імпорту електроенергії із Росії.

Трейдери придбали 200 із доступних 500 МВт перетину на кордоні з Білорусією протягом кожного із трьох відведених періодів у році (6 березня – 13 червня, 1 липня – 1 серпня та 7 серпня – 24 жовтня). Компанія «Некст Ойл Трейд» придбала 20 МВт у кожному із цих періодів, «ДЕ Трейдинг» – 30 МВт, «Нова-енергетична-компанія» - 100 МВт та «Смарт Трейд Енерджі» – 50 МВт.

Знову на ті ж граблі

Нагадаємо, минулорічний імпорт дешевої електроенергії з Росії вдалося зупинити лише після того, як керівники енергетичних компаній спрямували звернення до президента Володимира Зеленського, попередивши його, що в Україну російська електроенергія продається за ціною нижчою, ніж в самій РФ. Тоді ж «Главком» писав про те, що через демпінг імпортерів на ринку почали швидко падати ціни на електроенергію, енергетичні підприємства, не витримуючи конкуренції, вимушено зупинялися й зазнавали збитків.

Ця історія врешті скінчилася тим, що на початку грудня 2019 року Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про ринок електроенергії, заборонивши імпорт електроенергії на ринку двосторонніх договорів з Росії, а також продажу російського ресурсу на внутрішньодобовому ринку (право продавати на ринку на добу наперед залишилося). Але в законі було передбачено шпаринку на майбутнє: з метою уникнення надзвичайних ситуацій в енергосистемі Кабінет міністрів має право тимчасово скасовувати запроваджену заборону. А тому, час від часу уряд таки може давати зелене світло для російського імпорту. Такі нюанси дають Кремлю шанс повернути повну енергетичну залежність України від російських енергоносіїв.



Наталка Прудка, «Главком»