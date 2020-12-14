У Раду внесено законопроєкт про продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року

За словами Кучеренка, існує великий ризик, що з 1 січня в Україну розпочнеться постачання російської та білоруської електроенергії

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко зареєстрував проект закону про продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 31 грудня 2021 року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Я реєструю законопроект про продовження заборони імпорту із Росії та Білорусі ще на 1 рік. Щоб до того часу, як Україна інтегрується до енергосистеми ЄС і від’єднається від мереж Росії та Білорусі, ні у кого не виникало спокуси знову поставити на коліна українську енергетику», - повідомив нардеп.

Згідно сайту Верховної ради, законопроекту присвоєно № 4493.

За словами Кучеренка, наразі існує великий ризик, що з 1 січня в Україну розпочнеться постачання російської та білоруської електроенергії.

«Енергетичний регулятор вже закликає трейдерів заключати контракти, а Укренерго проводити аукціони на перетин – тобто на право користатися магістральними транскордонними лініями», – заявив нардеп.

Він додав, що минулорічний імпорт струму із Росії завдав колосальних збитків українському енергетичному комплексу, призвів до зупинення шахт і виникнення мільярдних боргів.

«За злочини 2019-2020 рр., які призвели до енергетичного паралічу, боргової ями для усіх без виключення держпідприємств ніхто не відповів. Не покараний вперше, вдруге злочин стає вже «практикою». Але я не згоден з цим миритись, тому останній пленарний тиждень ми будемо битися за те щоб не дати заробити цим злочинцям та зупинити нарешті цю національну забаву – фігурні стрибки на граблях», – наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.