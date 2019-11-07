Забудьте про Лас-Вегас. Які небезпеки приховує законопроект про легалізацію грального бізнесу

Верховна Рада збирається легалізувати гральний бізнес в Україні

Журналіст і редактор сайту «Наші Гроші» Юрій Ніколов відстежує історію створення нового закону з самого початку. Йому вдалося потрапити на закрите від суспільства засідання робочої групи, де представникам азартного бізнесу презентували законопроект.

Своїми висновками він поділився на прес-конференції в медіа-центрі «Інформатор». Висновки ці невтішні. Основні з них такі: запис конференції на YouTube.

Законопроект про легалізацію азартних ігор створювали таємно

Давид Арахамія (голова фракції «Слуга Народу», який відповідає за розробку законопроекту - ред.) казав, що над законопроектом працювали три окремі групи юристів. Одних він залучав сам, як Андрія Астапова (партнер юридичної фірми Eterna Law, яку пов’язують з букмекерською конторою «Парі-Матч» - ред.), Бориса Баума (російський бізнесмен, власник офшорного казино First National Lotteri Ltd – ред.) запропонували інші люди, а також були треті юристи. Хтось у Мінфіні, хтось у Мінюсті, всі докладали зусиль.

Законопроект писався в суцільній темряві, представників суспільства на етапі створення не підпускали взагалі. Я лише одного разу напівтаємно проникнув на засідання робочої групи, де Олександр Дубінський і Борис Баум представляли його перед представниками ігрової індустрії. Я там посидів, послухав і виніс висновок, що законопроект пишеться з урахуванням бізнесового інтересу. Всі «хотелочки» і дірочки ретельно враховані.

Тотальні гральні автомати замість лотерей і реальних букмекерських ставок

Лотерея – це краще, що людство придумало для полегшення ігрової залежності. Одні сидять на тяжкому героїні, а інші карамельки їдять. Так, вони гладшають від карамельок, проте це їх не вбиває так, як наркотик. Лотерея у цьому сенсі має служити тією «карамелькою» - білою історією, яка відволікає людей від тяжких залежностей.

Лотерея в цьому законопроекті вважається азартною грою. В іншому пункті сказано, що азартна гра дозволяється лише при наявності паспорту. Тепер уявіть собі: вам 25 років, алкоголь ви купляєте без паспорта, проте при купівлі лотерейного квитка зобов’язані показати паспорт. Чи сприятиме це популяризації лотерей, як найменш шкідливого з видів азартних ігор? Чи навпаки відштовхне людей від лотереї?

В цьому документі визначення лотерейного білета допускає, що він може бути в «електронній формі». Далі пропонується миттєва лотерея. На чому вона розігрується? На лотоматах, які виглядають абсолютно так само, як ігрові автомати – величезні коробки, перед якими сидиш і граєш. І кожного разу тобі, по суті, випадає миттєвий лотерейний квиточок в електронній формі. Чим це відрізняється від ігрових автоматів? Нічим. Пунктів з такими автоматами пропонується створити не менше 1 тисячі по всій країні.

Схожа ситуація з букмекерськими конторами.

Зазвичай букмекери приймають ставки на певні спортивні події. Ви приходите, робите ставку, вам дають квиток. Але в законопроекті прописано, що квиток можуть видавати беттінг-машини і ставкомати. Вони нічим не відрізняються від звичайних ігрових автоматів!

Так, через них можна зробити ставку на певний матч, а можна переключити в інший режим і зробити ставку на «віртуальний епізод». Наприклад, чи випадуть в ряд п’ять морквинок. І таких букмекерських пунктів лише у Києві дозволили зробити 320 штук!

Експерти вважають, що законопроект треба відправити на доопрацювання. Якщо прийняти його в нинішній редакції - на вулицях ми отримаємо рівно те, що є зараз. Можливо, приберуть самі похабні кіоски, проте залишиться все те, що ми зараз бачимо – на перших поверхах житлових будинків, з яскравими вивісками, які заманюють людей.

Юрій Ніколов

Авакову приготуватись

10 років азартний бізнес існував нелегально, що зробило Україну дуже мафіозною країною. Це почалось ще за роки Януковича, черговий виток відбувся у 2014-2015 роках, коли на вулицях в рази збільшилась кількість цієї зарази.

Нинішня спроба створити легальний ігровий бізнес проектується з політичними розводками і підставами. Найбільша політична загроза в цій історії – для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. В останній редакції законопроекту говориться, що весь існуючий нелегальний гральний бізнес має припинити свою діяльність з 1 січня 2020 року. Тобто вже через 2 місяці, за які неможливо створити державну систему контролю.

Але поліція з 1 січня має контролювати, щоб вся ця зараза в різних містечках і селах закрилася. Причому абсолютно цинічно виходить так, що на весь наступний рік поліції дають лише один інструмент – штрафи. Супер! Поліція буде ходити і штрафувати, штрафи сплачуватимуть або ні, і це все?

Ігрова мафія щороку має оборот близько $1-2 млрд, за ці гроші вона давно перекупила всіх, хто мав до того стосунок. За кілька днів за помахом руки неможливо вирішити цю проблему.

Автори законопроекту спершу мали б поцікавитись у поліції, коли вона зможе реально закрити всю ту історію, включно з внутрішніми перевірками, раптовими нальотами і т.д. Наскільки я розумію – вони не поцікавилися.

Забудьте про Лас-Вегас

Регулювати гральний бізнес в Україні буде Комісія з розвитку та регулювання азартного бізнесу. Комісія з розвитку?! Тобто, 90% людей не хочуть грати і виступають за те, щоб прибрати це з вулиць і захистити дітей від впливу салонів, а держава у відповідь створює комісію з розвитку грального бізнесу.

Автори законопроекту просто за Фрейдом видають свій головний намір: створити з України величезну гральну зону. Це не приклад Лас-Вегаса, де гра обмежується одним містом. Це відрізняється від заяв президента Зеленського, який анонсував знищення нелегального ігрового бізнесу.

Немає значення прізвище людини, яка буде призначена головою Комісії. Оскільки автори законопроекту написали, що «голова повноважного органу може бути зміщений з посади у разі грубого порушення службових обов’язків та наявності інших підстав, передбачених законом». Ну, на роботу спізнився на 15 хвилин, це ж прогул! Що буде робити керівник цього органу, щоби його не звільнили? Він буде виконувати всі хотєлочки - все, що йому будуть рекомендувати.

Яким має бути якісний закон про легалізацію грального бізнесу

Легалізація має призвести до кількох речей. По-перше, вона має зменшити кількість можливостей та опцій у звичайного українця програти свої гроші: перенесення в готелі, перенесення в курортні зони, витіснення з вулиць так, щоб цього не бачили люди. Доступ має бути ускладнено для того, щоб якийсь хлопець не «грохнув» у когось мобільний телефон, не здав його в ломбард і тут же через двері не програв усе.

По-друге, прибрати це з вулиць, аби не популяризувати гральні ігри через дітей. Якщо дитина кожен день ходить до школи і бачить, що довкола купа цих салонів, – вона звикає до цього, як до барбершопів, кав’ярень та магазинів. У нас вже покоління дітей виросло з купою салонів на вулиці. Це ненормально і неправильно!

Ігрова залежність, в яку потрапляють гравці – це проблема. Це хвороба. Навіщо ми робимо нормою хворобу?

От є Лас-Вегас, коли треба їхати літаком, щоб десь пограти в пустелі. Може бути курортна зона під Одесою або Буковель – окей! А не вийшов з хати, витягнув останні гроші з сім’ї та пішов програвати.

Ми є суспільством, де багато років так грали, тому купа людей хворіють на лудоманію (залежність від азартних ігор – ред.).

Народні депутати, я прошу вас прислухатись до голосу розуму.

Інна Михайлівська, для «Главкома»