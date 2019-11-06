Герус опублікував фото після бійки з Ляшком



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Андрій Герус опублікував фото після бійки з Ляшком

Герус заявив, що все нормально і постраждала тільки сорочка

Народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус опублікував фотографію після бійки з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком в аеропорту «Бориспіль».

Фотографію він оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма О.Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію. Знижена на 15% ціна електроенергії та повна готовність до зими ніяк не влаштовує «немонополіста» і вони вдаються до все більш витончених способів, як вести свій бізнес. Звісно ж, претензія Ляшка, це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий «немонополіст», - написав Герус.

Він також заявив, що все нормально і постраждала тільки сорочка.

«Такі видатні результати це спільна робота Олега Ляшко та його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися. Оскільки вважаю Ляшка найбільш продажним (екс)політиком, то - це хороший індикатор, що і як робити надалі. А у немонополіста, схоже, там вже зовсім дах поїхав, якщо дійшли до такого дна)», - резюмував нардеп.

31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада з ініціативи Андрія Геруса прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати електроенергію за двосторонніми договорами з Росії та Білорусі. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Постачальником виступила компанія Ігоря Коломойського «Юнайтед Енерджі».

Ряд енергоекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ. Також негативну оцінку цьому рішенню дали в Секретаріаті Європейського енергетичного співтовариства.

Поставки електроенергії з РФ різко виросли з 1 листопада і склали 12 млн кВт годин на добу, що в чотири рази вище показників жовтня. Про це свідчать дані на сайті системного оператора НЕК «Укренерго».

Згідно з новими даними, поставки ведуться рівним графіком потужністю 500 МВт. Добовий імпорт з Росії і Білорусі з 1 листопада досяг 23,5 млн кВт годин, що складає близько 18% обсягу торгів на українському ринку на добу вперед.

Раніше глава парламентського комітету з ПЕК Андрій Герус заявляв, що імпорт з Росії становить близько 1%. Крім того, у соцмережі він написав, що імпорт з Росії і Білорусі є збитковим, і в листопаді компанії припинять ці поставки.

Єдиним експортером російської електроенергії виступає державна монополія «Інтер РАО», головою правління якої є Ігор Сечин, який перебуває під українськими та американськими санкціями.