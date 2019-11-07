В Україні набув чинності закон про інститут економічного оператора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Концепція АЕО була впроваджена Всесвітньою митною організацією в 2005 році

Закон дозволить істотно спростити митні формальності для українських підприємств, які отримали статус авторизованого економічного оператора

Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» у четвер, 7 листопада, набув чинності. У середу документ був опублікований у виданні «Голос України».

Він набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування. При цьому деякі норми закону наберуть чинності через 180 днів і три роки з дня набрання чинності документа.

Так, відповідно до статті 84 Угоди про Україну з ЄС, українське митне законодавство має поступово наближатися до митного законодавства Євросоюзу на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним з етапів адаптації є введення в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, який функціонує у ЄС.

Законом передбачене введення дієвого механізму інституту АЕО аналогічного тому, який функціонує у ЄС, з перспективою їх подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди і є одним з основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

При цьому очікується, що майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО в формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Нагадаємо, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону 4 листопада. При цьому глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав документ 18 жовтня.

Зазначимо, парламент схвалив відповідний проект закону №1048 у другому читанні 2 жовтня. А 12 вересня парламент прийняв документ за основу.

Варто відзначити, у кінці лютого Рада 8 скликання схвалила за основу в першому читанні законопроект про уповноваженого економічного оператора. Однак проект так і не був розглянутий у другому читанні.