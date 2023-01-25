Головна Публікації
search button user button menu button

Завдяки кому Путін отримав владу? Ні, це не Єльцин…

Розслідування
Кріс Мондей glavcom.ua
Завдяки кому Путін отримав владу? Ні, це не Єльцин…
Відомий радянський агітатор Михайло Путін, можливо, доводився дядьком Володимиру Путіну

Володимир Путін підчистив усі згадки про свого впливового родича

Історик, дослідник Росії Кріс Мондей взявся з’ясовувати, хто ж такий Путін, чи він зараз одружений, скільки у нього дітей? Науковець зіштовхнувся з тим, що вся інформація про президента Росії є державною таємницею. Кремлівська пропаганда сурмить про пролетарське походження Володимира Володимировича, але наводить лише мізерні деталі. Наприклад, 27 жовтня 2022 року Путін заявив, що він «походить з робітничого класу», що  дозволяє йому «відчувати настрої простих людей».

Кріс Мондей поставив під сумнів цю легенду. Історик у своєму авторському матеріалі у виданні History News Network наполягає: Путін отримав вигоду від родинних зв’язків із видатним представником радянської еліти Михайлом Єлисейовичем Путіним (1894–1969). Родич Володимира Путіна Михайло Путін був одним із авторів ідеї «соціалістичного змагання» – потужного інструменту сталінської модернізації, за допомогою якого робітників заохочували боротися за соціальне визнання замість зарплатні. Ім'я Михайла Путіна, якщо і було колись знайоме радянським людям, нині кануло у забуття, і не випадково.

Михайло Путін відвідує робітничий клуб заводу «Червоний виборжець» у Ленінграді. Зверху – картина, на якій Путін підписує перший договір про соціалістичне змагання
Михайло Путін відвідує робітничий клуб заводу «Червоний виборжець» у Ленінграді. Зверху – картина, на якій Путін підписує перший договір про соціалістичне змагання

Володимир Путін, який зараз веде війну, аби запобігти тому, що він називає «переписуванням історії», патологічно боїться будь-якої перевірки власної біографії. Відтоді, як він став президентом, кремлівські куратори мають блокувати усі розслідування щодо його походження. Олексій Навальний сидить у в’язниці через «грубе» розслідування інтимного життя Путіна. Журналіст Андрій Колесніков в інтерв’ю 2020 року не зміг сказати, чи одружувався Путін повторно: «Чесно кажучи, не знаю, і краще не знати». Усі парафіяльні реєстри аж до шістнадцятого століття, у яких згадується Путін, недоступні для дослідників. Очевидно, багато чого приховується.

Однією з табуйованих тем є Михайло Путін. Я зібрав його біографію з архівних джерел, інтерв’ю, радянських газет і книг. Крім небажання росіян обговорювати цю людину, моє розслідування було ускладнене також радянськими фальсифікаціями, у яких Михайло Путін активно брав участь.

Михайло Путін: від роботи у кафе до соціалістичного змагання

За словами Олександра Путіна, єдиного сімейного літописця та двоюрідного брата президента, клан Путіних сьогодні нараховує близько 3 тис. осіб. Усі вони родом із Тверської області. Путіни були кріпаками, прив’язаними до вотчин. Сімейна легенда стверджує, що спалах віспи у 1771 році знищив майже всю лінію Путіна. До кінця 19 століття невеликий путінський клан проживав у малонаселеному районі Твері. Це були невеликі громади, де всі знали одне одного.

Чоловіки з родини Путіна, починаючи з Івана Петровича (1845-1918), прадіда президента по батьківській лінії, були заробітчанами, які створили сімейне товариство (артіль), що постачало працівників для ресторанів у Санкт-Петербурзі. Налагоджуючи зв'язки у місті, слідом за прадідом Іваном туди переїхали Спиридон, дід президента, і Михайло Єлисейович (він приходиться диктатору дядьком).   

Батько Михайла Єлисейовича був стрілочником Миколаївської залізниці на станції Бежецьк у Твері, це приблизно за 140 км від батьківщини Путіна, селища Поміново. Маючи дев’ятьох братів і сестер, Михайло, який народився 8 листопада 1894 року, почав працювати у дев’ять років, допомагаючи батькові. Він отримав початкову освіту, імовірно, у місцевій Олександро-Маріїнській церкві, де разом із ним навчалися ще 13 учнів.

У 12 років Михайло почав навідуватися до Петербурга, де жив у діда Володимира Путіна, Спиридона, на вулиці Гороховій. Завдяки Спиридону Михайло влаштувався працювати у кафе.

Також він заробляв тим, що тягав вантажі для портової артілі, що займалася виробництвом пива. Захоплювався боротьбою. Місцеві спортсмени помітили Михайла Путіна і запросили його потренуватися у спортзалі «Санітас» тренера Сергія Дашкевича. Михайло Путін, середньоваговик, ніколи не досягав олімпійських висот, але бився з деякими відомими борцями того часу. Хлопці на пристані почали називати Путіна «Мішка-борєц».

Під час громадянської війни, коли торгівля завмерла, докова артіль організовувала показові змагання. У Томську робітники хотіли подивитися, хто довше протримається проти легендарного Івана Піддубного. Путін зі страху відступив. Піддубний, посміхаючись, відтягнув його вбік і сказав: «Чого ти тікаєш? Страшно, так, але бийся!». Путін дослухався і протримався на рингу проти цього Самсона цілих сім хвилин.

Михайло Путін (другий зліва) зі своєю бригадою на Червоному виборжці у 1929 р.
Михайло Путін (другий зліва) зі своєю бригадою на Червоному виборжці у 1929 р.

Михайло Путін служив у Червоній армії з травня 1920 по травень 1922 року. У 1923 році став кочегаром на ленінградському заводі «Червоний виборжець». Ця фабрика, здатна виробляти безліч товарів, мала вирішальне значення не лише для індустріалізації, а й для державної пропаганди.

Офіційна біографія розповідає нам, що Михайло Путін був на хорошому рахунку у парторгів. У перервах між змінами на фабриці він влаштовував боротьбу, завойовуючи авторитет серед своїх малограмотних товаришів. Зрештою фабричний партійний начальник зробив Михайла Путіна агітатором і доручив йому перетворити робітників фабрики на добросовісних і працьовитих пролетарів. Тоді Путін запропонував влаштовувати серед робітників змагання: хто швидше виконає свою робочу норму – той і переміг. Причому призом мала стати саме перемога, а не грошова премія. На аркуші звичайного учнівського зошита Путін, 15 березня 1929 року, склав чернетку першого договору про соціалістичне змагання.

Насправді ж це все було розіграно по ролях – партія послала на фабрику досвідчених пропагандистів, щоби проштовхнути ідею соціалістичного змагання у маси. Угоду про нього підписали не у березні, а 13 травня.

Михайло Путін позував для скульптури Івана Шадра «Булыжник – орудие пролетариата» (1927)
Михайло Путін позував для скульптури Івана Шадра «Булыжник – орудие пролетариата» (1927)

Після «ініціювання» соціалістичного змагання Михайлу Путіну незабаром довірили ще одну делікатну місію: агітувати за колективізацію. Восени 1930 року бригада Путіна вирушила у тамбовське село Нижнє Чуєво. Путін ходив по хатах найбідніших селян і пояснював переваги колективізації. Він прикрасив свою розповідь, розповівши, як на нього напали три вовкодави, випущені куркулями.

У 1931 році Михайло Путін отримав орден Леніна. Закінчив у 1933 Школу профспілок, керував Ленінградським будівельним трестом. Переїхав в елітну квартиру у будинку «Казка», поруч з Кіровським театром, одружився на жінці, молодшій за нього на 16 років. У 1934 році головував на похоронах Сергія Кірова.

Після Другої світової Михайла Путіна зображали у «Правді», разом із шахтарем Олексієм Стахановим (символом соціалістичного змагання, що ставило на меті підвищити норми виробітку на 25–50 %, – «Главком»). До 75 років Путін продовжував свою роботу агітатора.

Михайло Путін продовжував кар’єру агітатора, керував будівельним трестом і опікувався радянським спортом
Михайло Путін продовжував кар’єру агітатора, керував будівельним трестом і опікувався радянським спортом

Михайло і Володимир Путіни: можливий зв’язок

Із батьком майбутньому президенту Володимиру Путіну довелося мало спілкуватися. Але є інформація, що він відвідував «родича» (можливо, Михайла?), який переповів йому сімейну історію. З 1930 по 1970 рік у місті було лише дві чи три родини Путіних.

Михайло Путін «тримав зв'язок з рідним заводом», допомагаючи будувати клуб і стадіон. Час від часу він зустрічався зі своїм старим товаришем, відомим тренером Сергієм Дашкевичем з клубу «Санітас». Можливо, саме Михайло Путін допоміг учню Дашкевича Анатолію Рахліну створити клуб дзюдо, нині розташований через дорогу від заводу «Виборжець». У радянській поліцейській державі 1960-х років ідея створення клубу дзюдо (чи самбо), яким керував єврей, була нечуваною. Цікаво, що клуб Рахліна спочатку було розташовано не у якомусь підвалі, а у палаці Юсупова, у чотирьох хвилинах від будинку Михайла Путіна.

Володимир Путін мало спілкувався з батьком і не був зіркою у школі. Розумно припустити, що він скористався би шансом піти стопами культового Міші-борця. Безумовно, бойові мистецтва сформували особистість Володимира Путіна.

Також Путін незбагненним чином потрапив на міжнародне відділення юридичного факультету Ленінградського університету. Тут студенти спілкувалися з іноземцями, читали твори заборонених «дрібнобуржуазних» вчених, вивчали такі предмети як «Державне право в буржуазних країнах». Усе це було дозволено тільки «перевіреній» молоді. Зрозуміло, що для входу Путіна у ці кола були потрібні зв’язки і певно, що за потрібні ниточки посмикав саме Михайло Путін. Є інформація, що саме він написав Володимиру Путіну і рекомендацію для вступу у КДБ (Михайло Путін помер у 1969 році, тоді Володимиру було 17 років, – Прим. «Главкома»).

Михайло Путін помер у 1969 році. За словами Дмитра Ганцерова, вербувальника, який працював у 3-му відділі 5-го Головного управління КДБ, Путін незрозумілим чином ще з першого курсу вважався головним кандидатом у КДБ з елітної групи студентів юридичного факультету. Ленінградське управління КДБ дало зелене світло кандидатурі Путіна на підставі перевірки сімейних відносин, особисто опитавши близьких і далеких родичів.

Таким чином, можна зробити висновок, що родич Володимира Путіна Михайло Путін допоміг йому зробити перші важливі кроки на шляху до влади.

Кріс Мондей
Доцент кафедри історії Росії в Університеті Донгсео, Південна Корея

Джерело: History News Network

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»

Фото: History News Network

Читайте також:

Теги: росія Південна Корея пропаганда путін розслідування СРСР Олексій Навальний журналіст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олеся Железняк (зліва): Я щаслива, що у мене, у моєї родини, у моєї країни такий президент
Акторка «Сватів», що молиться на Путіна, зізналася, що має багато родичів в Україні
Вчора, 20:31
Росія накопичує сили: Зеленський попередив про підготовку реваншу Путіна
Росія накопичує сили: Зеленський попередив про підготовку реваншу Путіна
Вчора, 17:40
Політичних діячів РФ зобов’яжуть повідомляти про перетин кордону
Путін копіює Зеленського: російським депутатам обмежать поїздки за кордон
Вчора, 22:16

Публікації

Відомий радянський агітатор Михайло Путін, можливо, доводився дядьком Володимиру Путіну
Завдяки кому Путін отримав владу? Ні, це не Єльцин…
Сьогодні, 16:00
Багато українських політиків намагаються пролізти до влади через банальний підкуп виборців
Як достукатися до депутата під час війни (дослідження)
Сьогодні, 08:00
Настав час, коли глава держави змушений жертвувати людьми, які трималися біля нього дуже довго і вважались «своїми у доску»
Втрачене «обличчя року». Що означає відставка Кирила Тимошенка
Вчора, 19:00
Постраждала від ракетних обстрілів Росії п’ятиповерхівка у Бучі Київської області
Україна на ремонті. Кому йдуть мільйони на відновлення під час війни?
Вчора, 10:30
Керівництво української філії РПЦ всіляко заперечує свої зв’язки з Москвою, але документи говорять про інше…
«Батько їх – Кирило, РПЦ – їм мати…». Чому УПЦ – це Московська церква
23 сiчня, 21:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9193
У Сімферополі паніка через потужні вибухи
8629
Втрачене «обличчя року». Що означає відставка Кирила Тимошенка
8605
Мобілізація в Україні: ЗСУ пояснили, кому насамперед вручатимуть повістки
6221
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту