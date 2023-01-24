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Росія накопичує сили: Зеленський попередив про підготовку реваншу Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія накопичує сили: Зеленський попередив про підготовку реваншу Путіна
фото: Офіс президента

Російське керівництво готується до нового наступу

Росія накопичує сили і готується до реваншу, але очевидно повинна програти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

«Поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, розрахунків Росії на найближчий час. Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили, але також очевидно, що держава-терорист має програти»,– сказав глава держави.

За словами Зеленського, вони з президентом Нііністе обговорили, що саме Україні потрібно для цього на полі бою.  «У такому контексті ми обговорювали і участь Фінляндії в коаліції країн з питання надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку наміру це зробити, такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в Україну з робочим візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери двох країн обговорили подальшу підтримку України у війні.

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Теги: росія війна Офіс президента президент Володимир Зеленський держава

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