Росія накопичує сили: Зеленський попередив про підготовку реваншу Путіна

Російське керівництво готується до нового наступу

Росія накопичує сили і готується до реваншу, але очевидно повинна програти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

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«Поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, розрахунків Росії на найближчий час. Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили, але також очевидно, що держава-терорист має програти»,– сказав глава держави.

За словами Зеленського, вони з президентом Нііністе обговорили, що саме Україні потрібно для цього на полі бою. «У такому контексті ми обговорювали і участь Фінляндії в коаліції країн з питання надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку наміру це зробити, такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в Україну з робочим візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери двох країн обговорили подальшу підтримку України у війні.