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Путін копіює Зеленського: російським депутатам обмежать поїздки за кордон

Ірина Глотова
glavcom.ua
Путін копіює Зеленського: російським депутатам обмежать поїздки за кордон
Політичних діячів РФ зобов’яжуть повідомляти про перетин кордону
фото: www.rbc.ru

Держдума країни-агресорки зобов’яже депутатів повідомляти про свої мандрівки за межі Росії

У Держдумі Росії хочуть ввести обов'язок депутатів сповіщати про свої виїзди за кордон. Поправки у відповідний закон можуть винести на наступне засідання Держдуми. Про це заявив перший заступник голови думського комітету з регламенту Михайло Романов, пише російське інформагентство «Інтерфакс».

«Якщо депутат обіймає посаду голови комітету і вище, тобто заступника голови Держдуми, то повідомляти він повинен буде письмово голові Держдуми. А всі, хто нижче за посаду голови комітету, будуть зобов'язані повідомляти в письмовій формі Комісії Думи з питань контролю за достовірністю відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру», – пояснив Романов.

Він також додав, що «це ніяк не обмежує право на пересування, водночас дисциплінує».

Відповідну поправку запропонував підготувати Комісії з регламенту та організації роботи голова Держдуми Вячеслав Володін. 

Нагадаємо, на сайті президента України також був оприлюднений указ щодо перетину кордону чиновниками в умовах воєнного стану. Вітчизняні посадовці відтепер матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження.

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Теги: росія депутат Державна Дума кордон

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