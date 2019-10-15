Земля розбрату. Розкол «Слуги народу» почнеться з Чернігова?

Уривок газети, яку розповсюджують на периферії фото: news.pn

Вже давно закінчився післявиборний медовий місяць...

Шалений успіх на парламентських виборах партії «Слуга народу», якого в найсміливіших планах не очікувало навіть її керівництво, з одного боку, забезпечив їй парламентську монобільшість, а з іншого – призвів до появи під куполом багатьох випадкових людей. І втримати цю різношерсту компанію в одній купі буде дуже складно – фракція, яка збиралась «з миру по нитці», вже поділена на групи за інтересами, які ведуть свої ігри. Перші місяці роботи, в основному, вдається втримувати моноліт, але було і кілька тривожних дзвіночків.

Медовий місяць вже пройшов, і від обіцянок «за все хороше, проти всього поганого» доводиться переходити до конкретних справ. Не всі вони популярні в суспільстві, і у деяких депутатів може виникнути спокуса показати себе борцями за народне щастя, незгодними з рішеннями керівництва.

Ці процеси підсилює вулиця і настрої суспільства, які, як натякнув президент під час свого пресмарафону, додатково підбурюють опоненти. Вочевидь Зеленського серйозно стривожили протести (не такі вже багатолюдні, але пасіонарні) проти підписаної «формули Штанмайєра», а попереду ще скандальні ініціативи з ліквідації ФОПів і анонсоване відкриття ринку землі, яке сприймається вкрай неоднозначно, що точно буде використовувати опозиція. Втім навіщо опозиція, коли всередині самих «слуг народу» вистачає тих, хто сприймає президентські ініціативи у штики. Причому не шепотінням на кухнях, чи то пак ресторанах, а цілком публічно.

Під час пресмарафону Володимир Зеленський розровідав про те, як «темні сили» тиснуть та намагаються підкуповувати молодих депутатів-слуг народу. Ця інформація має багато підтверджень. Дуже показова ситуація склалася в Чернігові, де ще з президентських виборів певний контроль над «ЗеКомандою» отримав чиновник часів Януковича, народний депутат Валерій Давиденко.

У парламент цього скликання Давиденко потрапив як самовисуванець, але зміг влаштувати до штабу «Слуги народу» кількох своїх помічників, а куратором обласної організації став його колишній бізнес-партнер Павло Халімон. Останній балотувався по списку «слуг» під 55 номером і наразі займає посаду одного з численних заступників голови фракції. Ще один колишній співробітник Давиденка Сергій Гривко також став народним депутатом, хоча й перебував аж у другій сотні списку. Колишній учасник Антимайдану раніше балотувався в Чернігівську міськраду від партії «Наш край» (проект Банкової, який в регіоні курував Давиденко).

Намагаючись дещо збалансувати вплив Давиденка, центральний штаб «Слуги народу» «бортанув» його висуванців на мажоритарних округах. Переможці округів від «Слуги народу» непублічно звинувачують команду Давиденка, що вона сприяла під час кампанії їхнім ресурсним конкурентам, серед яких були одіозний київський забудовник Максим Микитась та колишній нардеп-«тушка» Ігор Рибаков.

Враховуючи вплив Давиденка на «ЗеКоманду» в Чернігові, її вже прозвали тут «ДаКомандою». Свого часу цей діяч працював заступником міністра аграрної політики Анатолія Присяжнюка в уряді Миколи Азарова. Також він має власний агробізнес, тож земельна тема йому близька. Проте на відміну від президента та уряду, які всерйоз налаштовані, нарешті, зробити землю товаром, Давиденко і його мінігрупа в парламенті виступають категорично проти цього. Це можна пояснити тим, що чернігівського агробізнесмена цілком влаштовує нинішній стан справ, бо ресурсу на викуп землі у нього просто нема.

Мабуть, президент дуже здивувався би, якби раптом завітав на форум «За рідну землю», який проходив в Чернігові. На ньому аграрії разом з представниками влади обговорювали земельну реформу. На захід також заїхали три народних депутати від партії «Слуга народу» – вже згадані Павло Халімон, Сергій Гривко та мажоритарник Валерій Зуб. Але замість того, аби доносити до аудиторії бачення влади земельної реформи, нардепи почали підспівувати своєму куратору Давиденку. А той у друзки розгромив урядовий законопроект №2178.

«Те, що вноситься на сьогодні, я вважаю незаконним, – обурювався Давиденко. – Голосувати за цю чепуху я не буду. Альтернативний проект разом з колегами ми зареєструємо. У ньому йдеться, що земля може купуватися тільки фізичними особами-українцями». Зауважимо, що серед десятка вже зареєстрованих в Раді альтернативних проектів жодного під його авторством поки нема. Але якщо формально Давиденко не має відношення до владної команди, то висловлювання депутатів від «Слуги народу» йому в унісон виглядали дивно. Судіть самі.

Гривко: «Я готовий підтримати ініціативу людей і не буду голосувати за законопроект від Кабміну».

Зуб: «Ніхто шашкою рубати не буде. Ніхто не прийме такий закон, який буде знищувати українського виробника-аграрія».

Халімон: «Закон ще не готовий. Його потрібно допрацьовувати чи внести альтернативний. За кабмінівський я голосувати не буду».

Смілива риторика як для депутатів провладної фракції. Цікаво, чи в курсі таких «принципових» настроїв керівництво «Слуги народу»?

Наразі Чернігівська область лишається однією з тих, де досі нема повноцінного голови облдержадміністрації. На сайті місцевої ОДА серед «живого» керівництва значаться лише заступник (навіть не перший) голови Наталія Романова та керівник апарату Ірина Соломаха. Всі начальники департаментів та управлінь збереглися з часів Порошенка. Тобто фактично влади в області нема. Однією з причин такої ситуації місцеві експерти називають бажання Давиденка протиснути на посаду губернатора свою людину. До речі, те, яким чином вирішиться ця ситуація, продемонструє, чи не остаточно хваткий нардеп монополізував контроль над регіоном від імені «ЗеКоманди».

Народний депутат з Чернігівщини від партії «Слуга народу» Валерій Давиденко

Тим часом якщо контрольовані ним штики влаштували «земельну фронду» всередині фракції, мажоритарники Чернігівщини від «Слуги народу», які мають «зуб» на Давиденка за парламентські вибори, розпочали кампанію проти нього. Так під час зібрання партії нардеп Антон Поляков передав генеральному прокурору Руслану Рябошапці звернення «Всеукраїнського об’єднання добровольців» щодо перевірки діяльності нардепів Валерія Давиденка та Бориса Приходька (обидва – позафракційні). Їх звинувачують у причетності до справи ПАТ «Брокбізнесбанку» з розкрадання 2 млн грн, покладених в ПАТ «Аграрний фонд». Трохи раніше аналогічного листа до Генпрокуратури направив інший чернігівський «слуга»-мажоритарник Олег Семінський. Рябошапка вже анонсував звернення до парламенту з вимогою зняття недоторканості з деяких народних обранців, проте невідомо, чи є серед них згадані прізвища.

Тож, як не дивно, саме з провінційної Чернігівщини можуть розпочатися відцентрові процеси в «зеленій» команді. Одна частина нардепів від регіону виступає проти неформального куратора обласної «Слуги народу», а інша – відверто йому підіграє в одному з ключових для президента питань. А Давиденко – аж ніяк не єдиний центр впливу на депутатів-«слуг», який не зацікавлений в запуску ринку землі. Враховуючи, що на підтримку інших фракцій парламенту в цьому резонансному питанні уряд навряд чи може розраховувати, доведеться усіма силами знаходити єдність серед власних депутатів. І, як показує ситуація в Чернігові, це стане неабияким викликом для президента.

Микола Мельник, для «Главкома»