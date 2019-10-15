Вперше є ризик, коли саміт НАТО може пройти без України – Порошенко



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«Найголовніше те, щоб Україну нарешті запросили до саміту НАТО, який має відбутися в Лондоні», – зауважив Порошенко

Порошенко нагадав, що членство в ЄС та НАТО є вимогою української Конституції

Україна має продовжувати реформи та отримати План дій щодо членства в НАТО. Однак нині українська влада не робить кроків вперед у цьому напрямку.

Про це сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю Прямому каналу.

Порошенко розповів про роботу в рамках засідання Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні.

«Я хочу подякувати всій українській делегації, яка брала участь у Парламентській асамблеї НАТО. Те, що спільними зусиллями делегація змогла зняти з розгляду, це було вперше за всю історію існування ПА НАТО, коли питання висунуте однією з країн-членів, яке передбачало дуже м’яке ставлення щодо продовження санкцій проти РФ, зусиллям всієї нашої делегації це питання було знято з розгляду», – підкреслив політик.

За його словами, питання, яке стосувалося резолюції України, питання, яке стосувалося проведення навесні наступного року сесії ПА НАТО в Україні – це також потребувало великої координації і великих спільних рішучих дій делегації.

«Але найголовніше те, щоб Україну нарешті запросили до саміту НАТО, який має відбутися в Лондоні», – зауважив Порошенко.

Він додав: «Під час мого президентства не було жодного випадку, коли саміт НАТО проходив без України, без проведення комісії Україна – НАТО. Бо для нас це питання життя і смерті. Для нас це питання безпеки, це питання виживання і захисту національних інтересів».

«Ми маємо високо тримати українське питання в порядку денному країн НАТО», – підкреслив п’ятий президент України.

За його словами, вперше є ризик, коли Лондонський саміт може пройти без України, без запрошення українського президента.

«Звичайно, що ми на це маємо рішуче реагувати. Мною була запропонована позиція, коли парламенти країн-членів звернуться до президентів, голів держав та урядів з проханням обов’язково запросити Україну. Обов’язково надати нам План дій щодо членства в НАТО», – повідомив політик.

Порошенко додав: «От коли йдеться про розмови – говорять все гарно, коли йдеться про дії, рішучі дії, які б забезпечували нам членство в НАТО, надали нам ПДЧ – там чомусь влада робить крок назад».

«Я, наша команда, «Європейська Солідарність» робитимемо все можливе, щоб не дати зупинити ані європейську, ані євроатлантичну інтеграцію України», – підкреслив він.

Порошенко нагадав, що членство в ЄС та НАТО є вимогою української Конституції. «І закони, і Конституцію треба виконувати», – зауважив він.

«Це сьогодні воля українського народу, бо понад 55% українців твердо налаштовані на те, щоб Україна була членом НАТО», – сказав Порошенко.

Він також розповів, що в сьогоднішніх рішеннях ПА НАТО чітко записано, і в виступі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга було окремо наголошено, що «двері НАТО відкриті, рішення Бухарестського саміту чинні».

«Україна має робити свою частину роботи, проводити реформи, не зупинятися на них. Він окремо підкреслив у своєму виступі ті величезні досягнення, які були зроблені нашою командою за попередні п’ять років. І закликав – продовжуйте реформи, боріться за членство в НАТО. Двері НАТО відкриті для України», – розповів Порошенко про виступ голови Альянсу.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив реформи здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.

Нагадаємо, на Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, у якій Канада зробила ґрунтовний аналіз подій на Донбасі, реформ та ситуації зі свободою слова.