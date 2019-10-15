Пристайко запевняє, що федералізації України не буде



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Глава МЗС України Вадим Пристайко

Глава МЗС наголосив, що Україна залишиться унітарною державою і не буде змінювати конституцію заради зміни державного устрою

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що федералізації України не буде, як того прагне РФ.

Про це глава МЗС заявив на слуханнях у комітеті Європарламенту з закордонних справ у Брюсселі.

«В України є чіткі «червоні лінії». Перше - Україна залишиться унітарною державою. Друге - вона не буде змінювати свою конституцію, і здійснювати якусь «федералізацію», чого бажає Росія», - сказав Пристайко.

Він запевнив, що коли ситуація з безпекою нормалізується, вибори на Донбасі будуть проведені згідно з українським законодавством, під наглядом і за правилами ОБСЄ.

Для цього необхідно, щоб РФ повністю вивела свої війська і всі воєнізовані формування, а український уряд відновив контроль над державним кордоном.

Напередодні у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».

Джерело: Інтерфакс-Україна