40-й день по трагедии в Харькове: на месте ДТП отслужили панихиду

Харьковчане пришли на перекресток, где погибли люди, с цветами и свечами

В Харькове почтили память жертв страшной аварии, произошедшей 18 октября. Тогда «Лексус» 20-летней Елены Зайцевой на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил 11 человек, шесть из которых погибли. Об этом сообщает ТСН. На 40-й день по трагедии на месте ДТП отслужили панихиду. Несколько десятков харьковчан пришли с цветами и свечами



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Скриншот с видео

Харьковчане пришли на перекресток, где погибли люди, с цветами и свечами

В Харькове почтили память жертв страшной аварии, произошедшей 18 октября. Тогда «Лексус» 20-летней Елены Зайцевой на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил 11 человек, шесть из которых погибли.

Об этом сообщает ТСН.

На 40-й день по трагедии на месте ДТП отслужили панихиду. Несколько десятков харьковчан пришли с цветами и свечами помянуть тех, чья жизнь оборвалась на перекрестке в центре города.

«Это было ужасно. Ведь люди стояли и не ожидали, что их здесь ждет смерть», - отметил митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ КП Митрофан.

Расследование трагедии продолжается, под стражей сейчас находятся водители двух автомобилей, которые столкнулись в тот день. Елена Зайцева была за рулем «Лексуса», который сбил людей, а Геннадий Дронов управлял «Фольксвагеном», удар которого об «Лексус» предшествовал трагедии.

Напомним, пострадавшую в ДТП в Харькове Оксану Евтееву, которая потеряла в этой аварии мужа и младшую сестру, уже выписали из больницы.