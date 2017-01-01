  1. Головна
  2. російською
  3. Новости
    Раздел для русскоговорящего
    Новости

    40-й день по трагедии в Харькове: на месте ДТП отслужили панихиду

    Харьковчане пришли на перекресток, где погибли люди, с цветами и свечами
    В Харькове почтили память жертв страшной аварии, произошедшей 18 октября. Тогда «Лексус» 20-летней Елены Зайцевой на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил 11 человек, шесть из которых погибли. Об этом сообщает ТСН. На 40-й день по трагедии на месте ДТП отслужили панихиду. Несколько десятков харьковчан пришли с цветами и свечами
    • Сьогодні, 11:21
    • Розсилка
    Скриншот с видео

    Харьковчане пришли на перекресток, где погибли люди, с цветами и свечами

    В Харькове почтили память жертв страшной аварии, произошедшей 18 октября. Тогда «Лексус» 20-летней Елены Зайцевой на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил 11 человек, шесть из которых погибли.

    Об этом сообщает ТСН.

    На 40-й день по трагедии на месте ДТП отслужили панихиду. Несколько десятков харьковчан пришли с цветами и свечами помянуть тех, чья жизнь оборвалась на перекрестке в центре города.

    «Это было ужасно. Ведь люди стояли и не ожидали, что их здесь ждет смерть», - отметил митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ КП Митрофан.

    Расследование трагедии продолжается, под стражей сейчас находятся водители двух автомобилей, которые столкнулись в тот день. Елена Зайцева была за рулем «Лексуса», который сбил людей, а Геннадий Дронов управлял «Фольксвагеном», удар которого об «Лексус» предшествовал трагедии.

    Напомним, пострадавшую в ДТП в Харькове Оксану Евтееву, которая потеряла в этой аварии мужа и младшую сестру, уже выписали из больницы.

    ДТП УДАР смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ