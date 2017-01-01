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    Кот из Днепра стал самым большим в Украине

    Коту по имени Кекс – пять лет
    Самым большим котом Украины стал мейн-кун Кекс из Днепра. Об этом в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. «5-летний кот Кекс имеет впечатляющие размеры! По предварительным данным, он длиной более 1,15 метра», - рассказала Ветрова. По ее словам, кот имеет характер Дон Жуана и гуляет с
    • Сьогодні, 16:37
    • Розсилка
    Facebook Ланы Ветровой

    Коту по имени Кекс – пять лет

    Самым большим котом Украины стал мейн-кун Кекс из Днепра.

    Об этом в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

    «5-летний кот Кекс имеет впечатляющие размеры! По предварительным данным, он длиной более 1,15 метра», - рассказала Ветрова.

    По ее словам, кот имеет характер Дон Жуана и гуляет с десятью кошками.

    Напомним, в британском посольстве в Иордании появился первый кот-дипломат по имени Лоуренс Абдун, которого взяли из приюта.

    У кота есть две обязанности - ловить мышей и держать связь с общественностью через социальные сети. У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter, в основном, британцев.

    Ранее в Дубае нашли кота, которого два месяца разыскивали его хозяева, улетевшие в Лондон.

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