Кот из Днепра стал самым большим в Украине
- Сьогодні, 16:37
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Коту по имени Кекс – пять лет
Самым большим котом Украины стал мейн-кун Кекс из Днепра.
Об этом в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
«5-летний кот Кекс имеет впечатляющие размеры! По предварительным данным, он длиной более 1,15 метра», - рассказала Ветрова.
По ее словам, кот имеет характер Дон Жуана и гуляет с десятью кошками.
Напомним, в британском посольстве в Иордании появился первый кот-дипломат по имени Лоуренс Абдун, которого взяли из приюта.
У кота есть две обязанности - ловить мышей и держать связь с общественностью через социальные сети. У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter, в основном, британцев.
Ранее в Дубае нашли кота, которого два месяца разыскивали его хозяева, улетевшие в Лондон.