Кот из Днепра стал самым большим в Украине

Коту по имени Кекс – пять лет

Самым большим котом Украины стал мейн-кун Кекс из Днепра. Об этом в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. «5-летний кот Кекс имеет впечатляющие размеры! По предварительным данным, он длиной более 1,15 метра», - рассказала Ветрова. По ее словам, кот имеет характер Дон Жуана и гуляет с



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook Ланы Ветровой

Коту по имени Кекс – пять лет

Самым большим котом Украины стал мейн-кун Кекс из Днепра.

Об этом в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

«5-летний кот Кекс имеет впечатляющие размеры! По предварительным данным, он длиной более 1,15 метра», - рассказала Ветрова.

По ее словам, кот имеет характер Дон Жуана и гуляет с десятью кошками.

Напомним, в британском посольстве в Иордании появился первый кот-дипломат по имени Лоуренс Абдун, которого взяли из приюта.

У кота есть две обязанности - ловить мышей и держать связь с общественностью через социальные сети. У Лоуренса уже почти 2,5 тысячи подписчиков в Twitter, в основном, британцев.

Ранее в Дубае нашли кота, которого два месяца разыскивали его хозяева, улетевшие в Лондон.