Лавров заявил, что крымчане выбрали «мир и процветание»
- Сьогодні, 11:12
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Российский министр утверждает, что жители Крыма благодаря России «избежали ужасов гражданской войны»
Вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт окончательно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero, опубликованном в четверг, 30 ноября.
«Тема закрыта раз и навсегда», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, навсегда ли Крым останется в составе России.
Он заявил, что речь идет о «свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания».
По словам Лаврова, этот шаг был единственным возможным способом защиты интересов народа полуострова «после совершенного в Украине в феврале 2014 года государственного переворота».
«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны - того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют на Донбассе», - заявил российский министр.
Напомним, «глава» подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов осудил выступление в Бундестаге школьника из российского Нового Уренгоя Николая Десятниченко и заявил, что приглашает его в Крым на перевоспитание.
Джерело: ТАСС