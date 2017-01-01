Лавров заявил, что крымчане выбрали «мир и процветание»

Российский министр утверждает, что жители Крыма благодаря России «избежали ужасов гражданской войны»

Вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт окончательно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero, опубликованном в четверг, 30 ноября. «Тема закрыта раз и навсегда», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, навсегда ли Крым останется в составе России. Он заявил, что речь идет о «свободном,



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Российский министр утверждает, что жители Крыма благодаря России «избежали ужасов гражданской войны»

Вопрос о вхождении Крыма в состав России закрыт окончательно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero, опубликованном в четверг, 30 ноября.

«Тема закрыта раз и навсегда», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, навсегда ли Крым останется в составе России.

Он заявил, что речь идет о «свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания».

По словам Лаврова, этот шаг был единственным возможным способом защиты интересов народа полуострова «после совершенного в Украине в феврале 2014 года государственного переворота».

«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны - того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют на Донбассе», - заявил российский министр.

Напомним, «глава» подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов осудил выступление в Бундестаге школьника из российского Нового Уренгоя Николая Десятниченко и заявил, что приглашает его в Крым на перевоспитание.

Джерело: ТАСС