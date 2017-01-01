Выступившего в Бундестаге российского школьника хотят «переучить» в Крыму

По мнению «главы» крымского парламента, молодежи необходимо патриотическое воспитание

«Глава» подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов осудил выступление в Бундестаге школьника из российского Нового Уренгоя Николая Десятниченко и заявил, что приглашает его в Крым. Об этом он сказал на заседании седьмой сессии «крымского парламента» в среду, 29 ноября. Константинов заявил, что



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Николай Десятниченко на выступлении в Бундестаге

По мнению «главы» крымского парламента, молодежи необходимо патриотическое воспитание

«Глава» подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов осудил выступление в Бундестаге школьника из российского Нового Уренгоя Николая Десятниченко и заявил, что приглашает его в Крым.

Об этом он сказал на заседании седьмой сессии «крымского парламента» в среду, 29 ноября.

Константинов заявил, что случившееся является примером того, что молодежи необходимо патриотическое воспитание.

«Приглашаю Колю в Крым. Пусть спустится в Аджимушкайские каменоломни, пройдет партизанскими тропами, побывает на мемориале в Красном. Думаю, это поможет ему посмотреть на события Великой Отечественной войны глазами наших людей, ощутить нашу боль, приобщиться к нашей памяти о тех трагических и героических событиях», – отметил «глава» крымского парламента.

Напомним, российский десятиклассник Николай Десятниченко 19 ноября на встрече в Бундестаге, посвященной памяти жертв войн и репрессий, рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском, и отметил, что многие из погибших немцев, по его мнению, «хотели жить мирно и не желали воевать».

Слова Десятниченко вызвали критику среди россиян в социальных сетях. В Госдуме России потребовали проверить слова школьника на нарушение закона о реабилитации нацизма.

Российская ФСБ направила в мэрию Нового Уренгоя запрос о наличии украинских родственников у школьника.

Джерело: Крым.Реалии