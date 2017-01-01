В Киеве «заминировали» аэропорт

В трех терминалах аэропорта была проведена эвакуация пассажиров

Аноним в пятницу, 24 ноября, заявил о минировании Международного аэропорта «Киев» (Жуляны). Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети Facebook. Звонок с сигналом об угрозе минирования поступил около 16:35. «Сотрудники Службы авиационной безопасности эвакуировали пассажиров из трех терминалов аэропорта», -