В Киеве «заминировали» аэропорт
- 24 Листопада, 17:28
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Розсилка
В трех терминалах аэропорта была проведена эвакуация пассажиров
Аноним в пятницу, 24 ноября, заявил о минировании Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).
Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети Facebook.
Звонок с сигналом об угрозе минирования поступил около 16:35.
«Сотрудники Службы авиационной безопасности эвакуировали пассажиров из трех терминалов аэропорта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту проходит проверка на наличие угрозы.
Напомним, в ноябре за неделю было зафиксировано 28 ложных сообщений о минировании объектов на территории Украины. СБУ установила российское авторство большинства анонимных телефонных террористов.
В частности, в Киеве 9 ноября аноним заявил в полицию о минировании станции метро «Дворец спорта», всей Святошинско-Броварской линии подземки и палаточного городка в центре города.