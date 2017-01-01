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    В Киеве «заминировали» аэропорт

    В трех терминалах аэропорта была проведена эвакуация пассажиров
    Аноним в пятницу, 24 ноября, заявил о минировании Международного аэропорта «Киев» (Жуляны). Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети Facebook. Звонок с сигналом об угрозе минирования поступил около 16:35. «Сотрудники Службы авиационной безопасности эвакуировали пассажиров из трех терминалов аэропорта», -
    • 24 Листопада, 17:28
    • Розсилка

    В трех терминалах аэропорта была проведена эвакуация пассажиров

    Аноним в пятницу, 24 ноября, заявил о минировании Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

    Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети Facebook.

    Звонок с сигналом об угрозе минирования поступил около 16:35.

    «Сотрудники Службы авиационной безопасности эвакуировали пассажиров из трех терминалов аэропорта», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в аэропорту проходит проверка на наличие угрозы.

    Напомним, в ноябре за неделю было зафиксировано 28 ложных сообщений о минировании объектов на территории Украины. СБУ установила российское авторство большинства анонимных телефонных террористов.

    В частности, в Киеве 9 ноября аноним заявил в полицию о минировании станции метро «Дворец спорта», всей Святошинско-Броварской линии подземки и палаточного городка в центре города.

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