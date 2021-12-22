Драмы больше чем у актеров: наши пушистики, которые не умеют скрывать свои эмоции (фото)

Хозяева не позволяют спать питомцу на диване, но после такой драматической сцены ему найдется место

Хозяева не позволяют спать питомцу на диване, но после такой драматической сцены ему найдется место

Все непредвиденные ситуации сбивают котов с толку и они строят забавные мордочки

Кошки умеют проявлять эмоции так, что хозяева понимают их с первого взгляда. Любимцы злятся, грустят, прикидываются «королями драмы» и тем самым веселят окружающих.

Также, многие люди думают, что коты – это милые и добрые животные, которые готовы веселиться и ластиться круглосуточно. Однако, пушистики часто удивляют своим дерзким видом мордочки.