Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год

Цель конкурса – показать важную роль, которую играют домашние животные

Жюри фотоконкурса Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021 объявило самую смешную фотографию домашних животных 2021 года. Победителем этого года стала Зоуи Росс со снимком «Whiz Pop!», показывающем её щенка лабрадора по кличке Пеппер, играющего с мыльными пузырями в саду.

Цель конкурса – показать важную роль, которую играют домашние животные, а также повысить осведомлённость о благополучии животных в целом. Лучшие кадры финалистов конкурса – смотрите в фотоленте.

Также, многие люди думают, что коты – это милые и добрые животные, которые готовы веселиться и ластиться круглосуточно. Однако, пушистики часто удивляют своим дерзким видом мордочки.