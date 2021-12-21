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    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год

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    Фотография Кристины Джонсон &laquo;Верните наш мяч пожалуйста&raquo; получила особую оценку жюри - Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Фотография Кристины Джонсон «Верните наш мяч пожалуйста» получила особую оценку жюри
    Фото: Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021

    Цель конкурса – показать важную роль, которую играют домашние животные

    Жюри фотоконкурса Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021 объявило самую смешную фотографию домашних животных 2021 года. Победителем этого года стала Зоуи Росс со снимком «Whiz Pop!», показывающем её щенка лабрадора по кличке Пеппер, играющего с мыльными пузырями в саду.

    Цель конкурса – показать важную роль, которую играют домашние животные, а также повысить осведомлённость о благополучии животных в целом. Лучшие кадры финалистов конкурса – смотрите в фотоленте.

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    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год
    Фото: Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021

    Также, многие люди думают, что коты – это милые и добрые животные, которые готовы веселиться и ластиться круглосуточно. Однако, пушистики часто удивляют своим дерзким видом мордочки.

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    Теги: курьез животные
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    Самые смешные фотографии домашних животных за 2021 год