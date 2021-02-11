Эти животные настолько хороши в маскировке, что их почти невозможно найти на фото

Собрали для вас фото животных, которые идеально сливаются с интерьером

Животные совсем не зря имеют различную окраску, ведь таким образом они могут замаскироваться под футбольный мяч или под ступеньку.

Постойте, что? Вы таких никогда не видели? Так что же вы сразу не сказали, у нас таких целых 25! Эти животные — настоящие мастера маскировки и могут прикинуться чем угодно и даже разнообразными вещами.

Не верите? Тогда смотрите сами!

«Главное не перепутать», «Словно эта сова вросла в дерево», «Мы с тобой одной расцветки», «Типа я яичница», «На самом деле здесь две козы», «Прикинулся клаиватурой», «Попробуйте найти, где заканчивается эта собака», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал котенка с самой грустной мордочкой, который вырос в кота с лучезарной улыбкой.

И чем старше становился Кода. тем меньше его мордочка напоминала маску грустного клоуна. А потом он и вовсе стал улыбаться!

Сейчас Кода красивый и лощеный полосатый кот с симпатичной улыбающейся мордочкой. Он совершенно счастлив.