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    Курьез

    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой

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    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой

    На время заботу о малыше взяла на себя волонтер

    Когда этот котенок попал в приют с улицы, у него было крайне грустная и печальная мордочка. И так было до тех пор, пока он наконец не нашел свою постоянную маму.

    Котенка по кличке Кода нашли на одной из улиц Нью-Йорка и принесли в приют Animal Care Centers. Ему тогда было всего несколько недель и он был грязным, сильно истощенным и постоянно плакал, зовя маму.

    Его невероятно грустная мордочка в полной мере говорила о его душевном состоянии

    На время заботу о малыше взяла на себя волонтер Дженнифер (Джен)  Ксендж. Она избавила Коду от блох и начала кормить молоком из бутылочки, хотя это оказалось нелегко, у котенка поначалу был очень плохой аппетит.

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    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой
    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой
    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой
    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой
    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой
    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой
    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой
    Котенок с самой грустной мордочкой вырос в кота с лучезарной улыбкой

    Потом у Коды начались проблемы с животом, а еще он очень боялся людей и всякий раз, когда видел кого-то, помимо Джен, пытался убежать подальше и спрятаться.

    Джен работает в ординатуре в больнице, но ради Коды она отпрашивалась и уходила домой, чтобы кормить его. К счастью, живет Джен неподалеку от места работы.

    Спустя пару недель Кода серьезно заболел, подхватив где-то инфекцию верхних дыхательных путей. Он снова стал слабым и возникла угроза для его жизни.

    Джен возила его к ветеринару и те прописали антибиотики. В ту ночь Джен даже боялась ложиться спать, думая, что Кода не доживет до утра.

    Но все обошлось и Кода вскоре пошел на поправку, а потом медленно и постепенно он начал набирать вес и подрастать.

    «Он так и рос жутким трусишкой и он не доверял никому, кроме меня. Когда ко мне приходили потенциальные хозяева для Коды, он тут же убегал и прятался под диван. Излишне говорить, что он в итоге так и остался у меня насовсем», — рассказывает Джен.

    И чем старше становился Кода. тем меньше его мордочка напоминала маску грустного клоуна. А потом он и вовсе стал улыбаться!

    Сейчас Кода красивый и лощеный полосатый кот с симпатичной улыбающейся мордочкой. Он совершенно счастлив.

    Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

    Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.

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    Теги: шутки кот курьез животные
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