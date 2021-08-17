Горе-парикмахер красил девушку в блондинку семь часов. В результате девушка вышла с розовыми волосами

Подписчиков блогерши возмутило поведение парикмахера

Жительница Канады сняла на видео результат неудачного окрашивания и получила поддержку от пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

18-летняя Джейми (Jamie) объяснила, что пришла в салон красоты, чтобы перекраситься в блондинку. На размещенных кадрах видно, что после осветления локонов парикмахер нанес на корни девушки краску розового цвета: «На мой вопрос, зачем она нанесла розовый пигмент, мастер ответила, что это "волшебство" и часть процесса».

В конце ролика Джейми показала результат окрашивания, которое длилось семь часов. В итоге волосы девушки остались розово-фиолетовыми у корней. «Я просидела в кресле с 11:45 до 19:00 и вышла из салона с розовыми волосами», — подписала она пост, набравший 1,2 миллиона просмотров и 189 тысяч лайков.

Подписчиков блогерши возмутило поведение парикмахера. «Ужас! Семь часов ради этого!», «Только не говори, что ты заплатила за это», «Я бы не хотела оказаться на твоем месте», «Надеюсь, ты пожаловалась на этого мастера», «Это совершенно непрофессиональное поведение», — высказывались они.

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