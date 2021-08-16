Королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане

Ведется масштабное расследование всех обстоятельств скандального дела

Расследование скандального интервью принцессы Дианы продолжается. Теперь выяснилось, что телеканал BBC выплатит внушительную сумму компенсации британской королевской семье.

В 1995 году Диана Спенсер дала интервью Мартину Баширу на BBC. Беседа получилась сенсационной. Невестка британской королевы призналась, что ее муж всегда любил другую женщину. Леди Ди рассказала, насколько тяжело ей приходилось во дворце.

Однако мама принцев Гарри и Уильяма не просто так согласилась на эти откровения. Выяснилось, что журналист оказывал на нее давление, запугивая тем, что за ней следят, а принц Чарльз постоянно изменяет — в том числе и с няней детей, которая якобы даже сделала от него аборт.

Ведется масштабное расследование всех обстоятельств этого дела. Сам Мартин отрицает свою вину. Он утверждает, что у принцессы Дианы всегда были навязчивые мысли о преследованиях и неверности мужа. Теперь стало известно, что телеканалу BBC придется выплатить компенсацию королевской семье.

Как сообщает The Sun, размер выплаты составит полтора миллиона долларов. В эту сумму входит и процент от тех доходов, которые корпорация получила на продаже прав на интервью принцессы Мартину Баширу. Виндзоры планируют перечислить эту сумму на благотворительные нужды.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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