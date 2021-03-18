Хаски ─ самые эмоциональные собаки. Курьезные фотодоказательств

В каждой компании есть такой друг

Хаски по-прежнему остаются одной из самых популярных и модных пород собак. Даже удивительно, как эти по сути ездовые псы приспособились к обыденной жизни с людьми в самых разных условиях и показали себя как очень дружелюбные и эмоциональные питомцы.

Жизнь с собакой - это вообще приключение, но с хаски это просто какой-то «мальчишник в Вегасе». Если не верите, смотрите наши фотодоказательства:

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.