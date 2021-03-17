Кошку взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков (фото)

Глядя на кошку, очки захотят и люди с единичкой

Те, кто не может похвастаться глазастостью в кабинете офтальмолога, знают, как сложно выбрать подходящие очки. Особенные трудности могут возникнуть с маленькими детьми, для которых очки — это страшное орудие пыток и причина капризов. Но владелица магазина оптики из Меканиксберга, США, придумала, как помочь малышам преодолеть их нелюбовь к оправам и линзам. В этом ей помогает кошка по кличке Трюфель!

Семья приютила кошку и даже нашла ей работу в качестве модели для очков

Кошка по кличке Трюфель еще котенком появилась в семье американки Даниэллы Кралл в 2016 году. Малышку взяли из приюта, и она оказалась очень умной. Кошка быстро запомнила команду «сидеть», а также научилась давать людям пять. Даниэлла решила, что такому таланту не стоит пропадать дома, поэтому решила взять Трюфель к себе на работу. Женщина владеет магазином детской оптики, где позже стала работать Трюфель.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого, сообщает издание Today.

Одна трехлетняя девочка никак не хотела примерять очки. В ее семье никто их не носил, а еще она только что пришла от врача, поэтому не хотела их надевать. Но как только ей показали, как очки выглядят на Трюфель, девочка тут же захотела попробовать сразу несколько пар.

У кошки есть около 20 пар оправ, которые подходят ей по размеру. Она может снять их в любой момент, но иногда даже засыпает в них. В очках, которые носит Трюфель, нет линз (кроме солнцезащитных пар), поэтому никакого дискомфорта такой аксессуар кошке не доставляет.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.