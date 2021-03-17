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    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков

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    21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу - Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу
    Фото: @donbarrie

    Дрюитт-Бэрлоу подчеркнула, что никогда не ожидала от своего «простого» бывшего парня настолько дорогих подарков

    Молодой человек ушел от дочери британских миллионеров из-за слишком дорогих подарков, которые было принято дарить друг другу на праздники в ее семье. Об этом сообщает The Sun.

    21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу (Saffron Drewitt-Barlow) является ребенком первой в стране гей-пары, которой удалось получить официальный статус отцов. Известно, что девушка привыкла вести роскошный образ жизни и каждые две недели дарила возлюбленному новую пару туфель стоимостью 600 долларов.

    По словам Дрюитт-Бэрлоу, ее отношения с парнем продлились девять месяцев, а причиной их разрыва стало ее богатство. «Мы познакомились в Tinder, но расстались из-за трат, к которым привыкла моя семья. Он заявил, что не может позволить себе покупать нам дорогие подарки на Рождество», — поделилась она.

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    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков
    Парень ушел от 21-летней дочери геев-миллионеров из-за слишком дорогих подарков

    Девушка отметила, что подарила на праздник одному из своих отцов новые чемоданы люксового бренда Louis Vuitton, которые стоили шесть тысяч долларов. К презенту она добавила сумку за три тысячи долларов, а также кашемировое одеяло за две тысячи долларов.

    «На рождественские подарки я обычно трачу около 90 тысяч долларов, ведь у меня есть четыре брата, сестра и кузены. Последние получают что-то небольшое, вроде браслета Tiffany или сумки Louis Vuitton», — рассказала героиня материала.

    Дрюитт-Бэрлоу подчеркнула, что никогда не ожидала от своего «простого» бывшего парня настолько дорогих подарков. Несмотря на это, по ее мнению, он принял решение расстаться с ней из-за неуверенности в себе.

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    Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.

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    Теги: образ жизни знаменитости шоу-бизнес семья курьез
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