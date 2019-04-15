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    Курьез

    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей

    • Розсилка
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей

    Петербурженка живёт с подругой и рисует комиксы, в которых высмеивает маленькие тяготы женской жизни

    Кого-то вселенная одаривает музыкальным слухом, кто-то получает быстрые ноги, кому-то достаётся умение сворачивать язык в трубочку.

    А Катерина Богданова из Санкт-Петербурга получила сразу две суперспособности — чувство юмора и талант художника. И она выжимает из них всё возможное: Катерина рисует красивые и хлёсткие комиксы о своей жизни.

    Девушка снимает квартиру вместе со своей подругой и превращает моменты из совместной жизни в мультяшные истории под общим названием «365 дней боли».

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    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей
    Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей

    Но несмотря на название, все проблемы в них всё-таки сдаются под гнётом юмора автора.

    Джерело: twizz.ru

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