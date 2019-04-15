Художница нарисовала комикс о настоящей жизни девушей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петербурженка живёт с подругой и рисует комиксы, в которых высмеивает маленькие тяготы женской жизни

Кого-то вселенная одаривает музыкальным слухом, кто-то получает быстрые ноги, кому-то достаётся умение сворачивать язык в трубочку.

А Катерина Богданова из Санкт-Петербурга получила сразу две суперспособности — чувство юмора и талант художника. И она выжимает из них всё возможное: Катерина рисует красивые и хлёсткие комиксы о своей жизни.

Девушка снимает квартиру вместе со своей подругой и превращает моменты из совместной жизни в мультяшные истории под общим названием «365 дней боли».

Но несмотря на название, все проблемы в них всё-таки сдаются под гнётом юмора автора.

Джерело: twizz.ru