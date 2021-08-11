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    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото

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    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото

    Главное, что питомцев все устраивает и им весело

    У домашних зверей отличная память, потому что им не надо азбуку зубрить, законы физики учить и прочую латынь. Вместо этого в освободившихся нейронах мозга у них копится жизненный опыт, который гласит – человек относится к нам как к младшим, а потому многое склонен прощать.

    Так что можно пакостить власть, главное, мимимишную мордочку состроить и глазки такие печально-извинительные сделать! Тем и живут, скотиняки эдакие.

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    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото
    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото

    «Буквально сразу же принялся уничтожать новый пуфик», «Что ты там такое интересное смотришь?», «Гугл сделал панорамное фото кота, который ворует брюки моего мужа», «Главное, что их все устраивает и им весело», «Это сделала даже не кошка и не собака, а черепаха. Вон она там сзади прячется», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию.

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: шутки кот курьез животные
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    Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото