Из-за проделок этих питомцев у хозяев уже немного глазик дергается. Курьезные фото

Главное, что питомцев все устраивает и им весело

У домашних зверей отличная память, потому что им не надо азбуку зубрить, законы физики учить и прочую латынь. Вместо этого в освободившихся нейронах мозга у них копится жизненный опыт, который гласит – человек относится к нам как к младшим, а потому многое склонен прощать.

Так что можно пакостить власть, главное, мимимишную мордочку состроить и глазки такие печально-извинительные сделать! Тем и живут, скотиняки эдакие.

«Буквально сразу же принялся уничтожать новый пуфик», «Что ты там такое интересное смотришь?», «Гугл сделал панорамное фото кота, который ворует брюки моего мужа», «Главное, что их все устраивает и им весело», «Это сделала даже не кошка и не собака, а черепаха. Вон она там сзади прячется», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию.

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.