Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары

Подборка курьезных фото

Ожидание ребенка — удивительный период, который в корне меняет жизнь пары. И несмотря на то, что в нем немало трудностей и открытий, эти 9 месяцев становятся забавным приключением, которое формирует у будущих родителей новые привычки и дарит радостные и трогательные моменты.

Именно их мы и решили собрать в нашей сегодняшней подборке. Так что если вы не задумывались о том, каким трепетным и вместе с тем забавным может быть период беременности, скорее смотрите нашу подборку!

Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

«К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.