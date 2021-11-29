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    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары

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    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары

    Подборка курьезных фото

    Ожидание ребенка — удивительный период, который в корне меняет жизнь пары. И несмотря на то, что в нем немало трудностей и открытий, эти 9 месяцев становятся забавным приключением, которое формирует у будущих родителей новые привычки и дарит радостные и трогательные моменты.

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    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары

    Именно их мы и решили собрать в нашей сегодняшней подборке. Так что если вы не задумывались о том, каким трепетным и вместе с тем забавным может быть период беременности, скорее смотрите нашу подборку!

    Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

    «К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары