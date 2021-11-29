  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях

    Подборка курьезных фото

    Чего мы обычно ждем, когда заселяемся в отель? Неплохо будет, если номер окажется уютным, с большой кроватью, телевизором и удобной ванной… Но, к сожалению, не всегда эти надежды оправдываются, и оказавшись в номере, турист вдруг обнаруживает микроскопический шкаф или невероятно низкие потолки.

    А уж как часто подводит вид из окна! Вот еще несколько неприятных сюрпризов, с которыми люди столкнулись в гостиничных номерах.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях
    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях

    Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

    «К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.

    Читайте также: В сети появилась смешная пародия на Зеленского и средний палец Лероса (видео)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях