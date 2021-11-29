Пятизвездочное разочарование. Курьезные фото провальных планировок в отелях

Подборка курьезных фото

Чего мы обычно ждем, когда заселяемся в отель? Неплохо будет, если номер окажется уютным, с большой кроватью, телевизором и удобной ванной… Но, к сожалению, не всегда эти надежды оправдываются, и оказавшись в номере, турист вдруг обнаруживает микроскопический шкаф или невероятно низкие потолки.

А уж как часто подводит вид из окна! Вот еще несколько неприятных сюрпризов, с которыми люди столкнулись в гостиничных номерах.

Недавно Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

«К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.