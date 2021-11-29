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    Экс-«Виа Гра» Седокова показала, как ее видит четырехлетний сын (фото)

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    Певица Анна Седокова - Экс-«Виа Гра» Седокова показала, как ее видит четырехлетний сын (фото)
    Певица Анна Седокова
    instagram.com/annasedokova/

    Звезда умилила сеть детским рисунком

    Проживающая в России украинская певица Анна Седокова в своем Инстаграме опубликовала рисунок своего четырехлетнего сына Гектора.

    «Я. Художник Гектор. Четыре года. Ваши как вас поздравили? Мой так. Глазами сына. Красавица. Мне рисовали много портретов, но этот реально лучший», – написала она.

    «Пусть всегда в доме звучит детский смех. Это самое главное», – отметила певица.

    instagram.com/annasedokova/
    instagram.com/annasedokova/

    «Очень похожа», «Молодец, конечно, но рассмешил портрет. Нос-огурчик – это топ», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее бывшая участница популярной группы «ВиаГра» Анна Седокова показала себя с новым цветом волос. Вместо привычной брюнетки на фотографии поклонники увидели радикально преображенную диву с насыщенным глубоким розовым оттенком.

    Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды и поспешили оценить преображение.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес шутки курьез
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    Экс-«Виа Гра» Седокова показала, как ее видит четырехлетний сын (фото)