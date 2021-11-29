Экс-«Виа Гра» Седокова показала, как ее видит четырехлетний сын (фото)

Звезда умилила сеть детским рисунком

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова в своем Инстаграме опубликовала рисунок своего четырехлетнего сына Гектора.

«Я. Художник Гектор. Четыре года. Ваши как вас поздравили? Мой так. Глазами сына. Красавица. Мне рисовали много портретов, но этот реально лучший», – написала она.

«Пусть всегда в доме звучит детский смех. Это самое главное», – отметила певица.

instagram.com/annasedokova/

«Очень похожа», «Молодец, конечно, но рассмешил портрет. Нос-огурчик – это топ», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее бывшая участница популярной группы «ВиаГра» Анна Седокова показала себя с новым цветом волос. Вместо привычной брюнетки на фотографии поклонники увидели радикально преображенную диву с насыщенным глубоким розовым оттенком.

Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды и поспешили оценить преображение.