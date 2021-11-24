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    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)

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    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)

    Подборка курьезных фото

    Животные умеют делиться ценностями, включая и материальные. А некоторые так и вовсе живут по принципу добытчика – волокут в дом все ценное. Доброе утро, хозяюшка, вот тебе мышка, еще свежая!

    А бывает, что они приносят, и от чистого сердца дарят совсем уж странные и нелогичные вещи. Но хозяева должны быть довольны. Главное ведь не подарок, а внимание, правда?

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    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)
    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)

    Ранее известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Стало известно, что им теперь запрещено.

    Известная телеведущая и супруга министра обороны Алексея Резникова Юлия Зорий в программе «Светская жизнь» рассказала, что начала изучать внутренний туризм Украины, поскольку вместе с мужем они не могут путешествовать за границу. По своему статусу Резников должен постоянно быть на связи и в быстром доступе.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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    Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)