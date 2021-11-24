Когда неожиданные подарки от питомцев немало озадачили их хозяев (фото)

Подборка курьезных фото

Животные умеют делиться ценностями, включая и материальные. А некоторые так и вовсе живут по принципу добытчика – волокут в дом все ценное. Доброе утро, хозяюшка, вот тебе мышка, еще свежая!

А бывает, что они приносят, и от чистого сердца дарят совсем уж странные и нелогичные вещи. Но хозяева должны быть довольны. Главное ведь не подарок, а внимание, правда?

Ранее известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Стало известно, что им теперь запрещено.

Известная телеведущая и супруга министра обороны Алексея Резникова Юлия Зорий в программе «Светская жизнь» рассказала, что начала изучать внутренний туризм Украины, поскольку вместе с мужем они не могут путешествовать за границу. По своему статусу Резников должен постоянно быть на связи и в быстром доступе.