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    Даша Астафьева едва не сожгла квартиру бывшему парню

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    Даша Астафьева - Даша Астафьева едва не сожгла квартиру бывшему парню
    Даша Астафьева
    Фото: инстаграм Даши Астафьевой

    С артисткой случилась необычная история

    Знаменитая украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева в шоу Алексея Дурнева «Пожеж» призналась, что едва не сожгла квартиру бывшему избраннику, с которым недавно разошлась.

    «Первое, что я сделала — решила приготовить ужин, потому что мужчина ехал из командировки. Я сожгла полдома. Я вымыла весь дом, разложила вещи, приготовила борщ, второе. И решила сделать сухарики для борща, поставила их на 14 минут в микроволновку и пошла в душ», — рассказала подробности курьезного случая артистка.

    Даша Астафьева вместе с бывшим возлюбленным Артемом Кимом
    Даша Астафьева вместе с бывшим возлюбленным Артемом Кимом

    Тогда, призналась Даша, Артем спокойно отреагировал на эту ситуацию и «принял и простил».

    Ранее Даша Астафьева попросилась участвовать в следующем сезоне «Танцев со звездами».

    «Я очень люблю танцевать! Я не знаю, что мне еще так нравится. Секс? Так сложилось, что многие считают меня какой-то развратной, стервой, что я могу показывать только голые сиськи и ягодицы. Проект – очень хороший шанс развеять стереотипы о том, как тебя воспринимает страна. Конечно, мне будет очень приятно, если нашу пару поддержат и будут рады видеть в следующем сезоне. Мне очень интересно, что там будут думать обо мне после этого» – поделилась звезда.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Даша Астафьева едва не сожгла квартиру бывшему парню