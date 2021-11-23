Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)

Подборка курьезных фото

Есть такое замечательное выражение «Не пойман – не вор», хотя и не совсем справедливое. Но проблема в том, что с домашними питомцами даже поимка на горячем вовсе не гарантирует признание вины, покаяние и желание понести наказание.

Ха! Еще чего! Двуногий, знай свое место. Логика у зверушек своеобразная, но она есть. И, что удивительно, работает! Вот парочка хвостатых, которые были пойманы, что называется, с поличным, но разве вы видите раскаяние на эти мордах?

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.