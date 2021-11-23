  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)

    Подборка курьезных фото

    Есть такое замечательное выражение «Не пойман – не вор», хотя и не совсем справедливое. Но проблема в том, что с домашними питомцами даже поимка на горячем вовсе не гарантирует признание вины, покаяние и желание понести наказание.

    Ха! Еще чего! Двуногий, знай свое место. Логика у зверушек своеобразная, но она есть. И, что удивительно, работает! Вот парочка хвостатых, которые были пойманы, что называется, с поличным, но разве вы видите раскаяние на эти мордах?

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)
    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

    Читайте также: Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Теги: шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Эти хвостатые наглецы никогда не признают свою вину и всегда сухими выходят из воды (фото)