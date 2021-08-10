Когда повезло с соседом в поезде. Курьезные фото четвероногих попутчиков

Подборка послушных путешественников

Перед поездкой люди очень переживают по поводу того, какой сосед по плацкарту или купе им попадется. Ведь от попутчиков зависит почти все впечатление от самого путешествия. Авторы этих 14 фотографий — настоящие счастливчики, ведь им компанию составили котики и собачки.

Послушные животные доказали, что любую поездку они способны сделать веселее и запоминающееся.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.