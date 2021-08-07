Хорошего должно быть много. Курьезные фото огромных собак и котов

Эти любимцы своими размерами показывают, что хорошего должно быть много

Наверное, каждый владелец кота или собаки помнит, как питомца впервые принесли домой маленьким пушистым комочком. Но время идет, трогательные щенки и котята растут — и некоторые из них вырастают до каких-то невероятных пределов!

Многие собаки могут похвастаться ростом побольше, чем у хозяина, а высоченные коты без проблем дотягиваются до стола в поисках вкусной еды. Порой даже кажется, что таких огромных любимцев ну просто не бывает. Но они и правда существуют — посмотрите сами!

«Все еще любит сидеть у мамы на ручках», «Голова у этого кота такого же размера, как и у моей трехлетней племянницы», «Мы идеально подходим друг другу», « Личное пространство? Нет, не слышал», «Давай обнимемся, мой маленький друг!», «Все в этом мире познается в сравнении», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.