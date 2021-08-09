Звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах

Сценарист Богдан Ирвин собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко

Две молодые женщины обвинили известного актера, звезду советского кинохита «В бой идут одни старики», Народного артиста Владимира Талашко в сексуальных домогательствах. Артист, который сейчас является преподавателем Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, якобы неоднократно принуждал к интимным отношениям не только своих студенток, но и абитуриенток. Об этом на своей странице в Facebook написал сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин).

Ирвин собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

«... мы оказались в спальне, я уже лежала на кровати, а он меня целовал. В тот момент я вспомнила девушку из нашего коллектива, которая постоянно делала вид, что теряет сознание, привлекая к себе внимание (так мы думали). И вот в этой ситуации я тоже неожиданно сделала вид, что потеряла сознание. Причем я это сделала дважды или трижды. Я типа приходила в себя, чтобы проверить, что происходит. Талашко очень испугался ... », - пишет Юлия Бирзул, которая мечтала стать актрисой. На момент встречи с актером ей было всего 15 лет.

Девушка говорит, что спаслась, притворяясь, что теряет сознания. Перепуганный артист ее отпустил. В университет после пережитого она не поступала.

«... он включил диск с его песнями, и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимал к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда неумела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление.

Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. «Утром можете уехать. У меня студенты оставались, мы репетируем здесь."

Я сказала, что точно не останусь, вызвали такси и быстро ушла», – рассказывает актриса Виктория Муштей, которой тогда было 18.

Богдан Ирвин также отмечает, что 75-летний Талашко до сих пор преподает и в этом году набирает новый курс.

В то же время комментаторы в соцсетях разделились на два неравных лагеря. Большинство выражают возмущение обнародованным фактам непристойных действий, которые якобы совершал известный актер, и поддерживают девушек, решившихся на откровенность.

«Я эти истории о нем слышала еще с института, когда училась 20 лет назад на кинофакультете, но все это было слухами, вполголоса, никто не решался говорить открыто», – пишет Ирина Цилык.

Другие же сомневаются в правдивости обнародованной информации и убеждены, что за такие обвинения, если они не подтверждены, придется отвечать в суде.