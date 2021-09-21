  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом

    Борщом в хлебе сейчас уже мало кого удивишь, но борщом в сгоревшей капусте удивить можно любого

    Говорят, мир ждет испытание голодом. И вовсе не потому, что людей все больше, а еды все меньше, как раз с продуктами проблемы нет. Сложность в том, что общепит перестал готовить нормальную еду и занимается экзистенциальным креативом, переводя насмарку тонны продовольствия.

    Потому что нормальные люди просто не понимают, как можно есть то, что им подали. Да и мы, если честно, тоже не понимаем!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Модный ресторан пытается удивить странной на вид едой, поданной на камнях
    Борщом в хлебе сейчас уже мало кого удивишь, но борщом в сгоревшей капусте удивить можно любого
    Коктейль Кровавая Мэри подали в старой жестяной банке из-под томатной пасты
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом
    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

    «Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

    Читайте также: Андрей Данилко год скрывал смерть матери (видео)

    .

    Теги: смерть Андрей Данилко море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом