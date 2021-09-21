Когда вкуснятина из меню в жизни оказалась кулинарным провалом

Борщом в хлебе сейчас уже мало кого удивишь, но борщом в сгоревшей капусте удивить можно любого

Говорят, мир ждет испытание голодом. И вовсе не потому, что людей все больше, а еды все меньше, как раз с продуктами проблемы нет. Сложность в том, что общепит перестал готовить нормальную еду и занимается экзистенциальным креативом, переводя насмарку тонны продовольствия.

Потому что нормальные люди просто не понимают, как можно есть то, что им подали. Да и мы, если честно, тоже не понимаем!

Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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