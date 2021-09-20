Молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

Супруга 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова засветила лицо сына. Женщина опубликовала короткий ролик, как отдыхает с малышом в Одессе.

Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик.

Поклонники пришли в восторг от того, что Репяхова наконец-то показала лицо 3-х месячного сына от Павлика. Несмотря на комплименты со стороны пользователей сети, жена артиста все же решила удалить короткое видео, не называя причину.

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.