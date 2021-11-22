На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов

Подборка курьезных фото

Каждый день нас окружают примерно одни и те же вещи, жизнь течет по привычному руслу, и ничего уже толком не может удивить… Но это не точно! Порой мы вдруг попадаем в такие неожиданные обстоятельства, и рядом случается что-то настолько нелепое, что хочется задумчиво почесать голову и уточнить — а что, собственно, происходит?

Откуда кресло в душе и почему в чьем-то рюкзаке сидит козлик? Кажется, на эти вопросы нет ответа!

Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица