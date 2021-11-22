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    Курьез

    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов

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    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов

    Подборка курьезных фото

    Каждый день нас окружают примерно одни и те же вещи, жизнь течет по привычному руслу, и ничего уже толком не может удивить… Но это не точно! Порой мы вдруг попадаем в такие неожиданные обстоятельства, и рядом случается что-то настолько нелепое, что хочется задумчиво почесать голову и уточнить — а что, собственно, происходит?

    Откуда кресло в душе и почему в чьем-то рюкзаке сидит козлик? Кажется, на эти вопросы нет ответа!

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    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов
    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица

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    Теги: шутки курьез
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    На этих фото произошло что-то настолько странное, что возникает слишком много вопросов